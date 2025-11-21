timelesz篠塚大輝、番組での一発芸が物議 コメント発表「これからは信頼回復に努め」
【モデルプレス＝2025/11/21】timelesz（タイムレス）の篠塚大輝が21日、自身のInstagramストーリーズを更新。番組での不適切言動を受け、コメントした。
同日、STARTO ENTERTAINMENT公式サイトでは、timelesz全員の直筆署名付きで、メンバーの不適切言動を謝罪。篠塚は自身のSNSを通じ「この数日間、メンバーとも話し合いをし、自分自身とも向き合っておりました。これからは信頼回復に努め、日々の活動に真摯に向き合ってまいります」とコメントした。
篠塚は、18日放送のフジテレビ系「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜5時25分〜8時14分）に、マンスリーエンタメプレゼンターとして出演した際、「大きな古時計」の歌詞を「今はもう動かない おじいさんにトドメ」と変えた一発芸を披露。「不謹慎」などの声が相次いでいた。（modelpress編集部）
◆篠塚大輝、不適切言動受けコメント
◆篠塚大輝の一発ギャグが物議
