Æ£¸¶³Ù¤ÎÅÐ»³Æ»¤ÇÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø 3Ï¢µÙ¤â½ÐË×¤ËÃí°Õ ·Ù»¡¤ÏÅÐ»³¤Î¼«½Í¤â¸Æ¤Ó¤«¤± »°½Å¸©¤¤¤Ê¤Ù»Ô
»°½Å¸©¤¤¤Ê¤Ù»Ô¤Ç1¿Í¤ÇÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¸á¸å2»þÈ¾¤¹¤®¡¢Æ£¸¶³Ù¤ÎÅÐ»³Æ»¤Ç60Âå¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö²¼»³Ãæ¤ËÌó50£íÀè¤Ç¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç²¼»³¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿»³³Ù·ÙÈ÷Ââ2¿Í¤¬¹çÎ®¤·¤Æ²¼»³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤ÎÂç¤¤µ¤Ï1£í¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢3Ï¢µÙ¤â¥¯¥Þ¤¬½Ð¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ÞÈò¤±¥¹¥×¥ìー¤ò»ý¤Ä¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¤È¤ê½½Ê¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÅÐ»³¤Î¼«½Í¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£