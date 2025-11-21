NARSホリデーコレクション第2弾♡イリス ヴァン ヘルペンと魅せる未来美

NARSと世界的クチュールブランド、イリス ヴァン ヘルペンが融合し、ビューティの未来を切り開くホリデーコレクション第2弾が登場。まるでアートのようなホログラフィックパッケージに、立体感・輝き・陰影を巧みに操る全5アイテムが詰め込まれています。アイコニックなORGASMや限定色が奏でる奥行きある彩り、肌に溶け込む光、そして感性を刺激する質感は、特別な季節にぴったり。高揚感に満ちた、唯一無二のメイク体験が楽しめます♪

未来的な輝きを纏うブラッシュパレット



まず注目したいのは、ホログラフィックなコンパクトが印象的な「NARS エシリアル オーラ ブラッシュパレット ライトスピード」（限定1種・3.5g×6色・税込8,800円）。

ORGASMやDEEP THROATなどの人気色に、ホリデー限定シェードIMPULSE、SEX FANTASY、ZENを合わせた全6色が楽しめます。

スパークリングライラック、マットソフトピンクラベンダー、パーリーベージュなど、質感の異なるカラーが多次元の表情を生み出し、頬にハイライトのような光と柔らかい血色感を与えてくれます。

配色はこちら。

PLEASE ME：スパークリングライラック

ORGASM：シアーピーチピンク＆ゴールデンシマー

IMPULSE（限定）：シマーリングパーリーベージュ

SEX FANTASY（限定）：マットソフトピンクラベンダー

DEEP THROAT：ソフトピンク＆ゴールデンシーン

ZEN（限定）：マットウォームブラウン

続いて「NARS エシリアル オーラ ブラッシュパレット ニューレルム」（限定1種・3.5g×6色・税込8,800円）。

マット×シマーのバランスが秀逸で、光と影を自在に操れる一品です。クールライトピンクやフューシャ、ダスティローズの濃淡が、表情に深みと奥行きを与え、洗練された血色感を実現します。

カラー詳細は以下。

FOOLISH（限定）：シマーリングクールライトピンク

THRASH（限定）：シマーリングラズベリーピンク

DARK LOVE（限定）：シマーリングダスティローズ

THRILL：マットクールライトピンク

TEASED：マットフューシャ

DOLCE VITA：マットダスティローズ

限定色で魅せる立体アイメイク



「NARS クワッドアイシャドー」（限定1種・1.1g×4色・税込7,700円）は、儚い色彩×未来的質感で構成された特別なパレット。

ローズピンクやトープの繊細な輝き、ブルーグレーやニュートラルブラウンのマットな深みが、別世界のような眼差しを演出します。

リキッドバインディングシステム*によりバターのようになめらかに肌へ密着。陰影も彩りも思いのままです。

カラーバリエーション（SOLARIS／品番05079）

I：スパークリングローズピンク

II：マットパウダーブルーグレー

IV：マットソフトニュートラルブラウン

III：スパークリングトープ

*リキッドバインディングシステム：パウダーとリキッドを混合し、プレストしたもの。なめらかさや密着感、発色を高める技術。

ホリデーに輝きを添える限定アイテム



ファンデーション派には「NARS コズミック ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション ケース」（限定1色・税込2,640円）が◎。

イルミネーションのように輝くホログラフィックデザインで、季節の高揚感をアップしてくれます。

オンライン限定「NARS オーガズム アフターグロー リキッドブラッシュ＆リップ デュオ」（限定1種・税込6,490円）は、人気カラーORGASMを頬と唇に纏える豪華セット。

リキッドブラッシュ（7mL）とリップバーム（3g）が現品サイズで入っており、みずみずしいツヤと官能的な血色感を楽しめます♡

多次元にきらめく“NARSの未来美”をまとう季節♡



今年のNARSホリデーコレクションは、イリス ヴァン ヘルペンとの融合により、光と影、質感、そして色彩の可能性を最大限に引き出すラインナップ。

限定パレットやスペシャルケース、ORGASMのデュオセットなど、特別感あふれるアイテムばかりです。

日常のメイクに高揚感を添えたい日も、ホリデーのお出かけにもぴったり。あなたの表情に新しい魅力が宿る、とっておきのコレクションをぜひ楽しんでください♪