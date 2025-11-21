NARSホリデーコレクション第2弾♡イリス ヴァン ヘルペンと魅せる未来美
NARSと世界的クチュールブランド、イリス ヴァン ヘルペンが融合し、ビューティの未来を切り開くホリデーコレクション第2弾が登場。まるでアートのようなホログラフィックパッケージに、立体感・輝き・陰影を巧みに操る全5アイテムが詰め込まれています。アイコニックなORGASMや限定色が奏でる奥行きある彩り、肌に溶け込む光、そして感性を刺激する質感は、特別な季節にぴったり。高揚感に満ちた、唯一無二のメイク体験が楽しめます♪
未来的な輝きを纏うブラッシュパレット
まず注目したいのは、ホログラフィックなコンパクトが印象的な「NARS エシリアル オーラ ブラッシュパレット ライトスピード」（限定1種・3.5g×6色・税込8,800円）。
ORGASMやDEEP THROATなどの人気色に、ホリデー限定シェードIMPULSE、SEX FANTASY、ZENを合わせた全6色が楽しめます。
スパークリングライラック、マットソフトピンクラベンダー、パーリーベージュなど、質感の異なるカラーが多次元の表情を生み出し、頬にハイライトのような光と柔らかい血色感を与えてくれます。
配色はこちら。
PLEASE ME：スパークリングライラック
ORGASM：シアーピーチピンク＆ゴールデンシマー
IMPULSE（限定）：シマーリングパーリーベージュ
SEX FANTASY（限定）：マットソフトピンクラベンダー
DEEP THROAT：ソフトピンク＆ゴールデンシーン
ZEN（限定）：マットウォームブラウン
続いて「NARS エシリアル オーラ ブラッシュパレット ニューレルム」（限定1種・3.5g×6色・税込8,800円）。
マット×シマーのバランスが秀逸で、光と影を自在に操れる一品です。クールライトピンクやフューシャ、ダスティローズの濃淡が、表情に深みと奥行きを与え、洗練された血色感を実現します。
カラー詳細は以下。
FOOLISH（限定）：シマーリングクールライトピンク
THRASH（限定）：シマーリングラズベリーピンク
DARK LOVE（限定）：シマーリングダスティローズ
THRILL：マットクールライトピンク
TEASED：マットフューシャ
DOLCE VITA：マットダスティローズ
限定色で魅せる立体アイメイク
「NARS クワッドアイシャドー」（限定1種・1.1g×4色・税込7,700円）は、儚い色彩×未来的質感で構成された特別なパレット。
ローズピンクやトープの繊細な輝き、ブルーグレーやニュートラルブラウンのマットな深みが、別世界のような眼差しを演出します。
リキッドバインディングシステム*によりバターのようになめらかに肌へ密着。陰影も彩りも思いのままです。
カラーバリエーション（SOLARIS／品番05079）
I：スパークリングローズピンク
II：マットパウダーブルーグレー
IV：マットソフトニュートラルブラウン
III：スパークリングトープ
*リキッドバインディングシステム：パウダーとリキッドを混合し、プレストしたもの。なめらかさや密着感、発色を高める技術。
ホリデーに輝きを添える限定アイテム
ファンデーション派には「NARS コズミック ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション ケース」（限定1色・税込2,640円）が◎。
イルミネーションのように輝くホログラフィックデザインで、季節の高揚感をアップしてくれます。
オンライン限定「NARS オーガズム アフターグロー リキッドブラッシュ＆リップ デュオ」（限定1種・税込6,490円）は、人気カラーORGASMを頬と唇に纏える豪華セット。
リキッドブラッシュ（7mL）とリップバーム（3g）が現品サイズで入っており、みずみずしいツヤと官能的な血色感を楽しめます♡
多次元にきらめく“NARSの未来美”をまとう季節♡
今年のNARSホリデーコレクションは、イリス ヴァン ヘルペンとの融合により、光と影、質感、そして色彩の可能性を最大限に引き出すラインナップ。
限定パレットやスペシャルケース、ORGASMのデュオセットなど、特別感あふれるアイテムばかりです。
日常のメイクに高揚感を添えたい日も、ホリデーのお出かけにもぴったり。あなたの表情に新しい魅力が宿る、とっておきのコレクションをぜひ楽しんでください♪