『名探偵コナン』で好きなキャラクターランキング！ 2位「怪盗キッド」を抑えた1位は？【2025年最新】
子どもから大人まで幅広い世代に愛され続けている『名探偵コナン』。個性豊かで魅力的なキャラクターが作品の人気を支えています。
All About ニュース編集部は11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に『名探偵コナン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名探偵コナンで好きなキャラクター」ランキングを紹介します！
白いタキシードとシルクハットに、右目のモノクルがトレードマーク。もともとは1987年から連載中の漫画『まじっく快斗』（小学館）からのゲストキャラクターとして登場しましたが、キザなセリフや紳士的な振る舞い、工藤新一と瓜二つのルックスが人気を呼び、劇場版にもたびたび登場しています。
回答者からは「大人の余裕があるから」（20代女性／和歌山県）、「あんな服装が似合う人はなかなかいない。かっこつけてるのもかっこいい！」（30代女性／愛知県）、「怪盗キッドが出てくるエピソードは面白いから」（20代女性／熊本県）といったコメントが寄せられています。
正体を秘密にしながら、腕時計型麻酔銃や蝶ネクタイ型変声機などのアイテムを駆使して難事件を解決します。「真実はいつも1つ」の決めせりふや「バーロー」という口癖など、新一を思わせる話し方も魅力です。
回答コメントでは「主人公が1番カッコ良い」（40代女性／岩手県）、「大人で子供、子供で大人この差異がたまらなくインテリっぽいのもキャラよし」（50代回答しない／大阪府）、「普段のコナンは可愛いらしい一面がみれるが推理の時はカッコいい工藤新一の一面もみれるから」（30代女性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
