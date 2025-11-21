Photo: 山本勇磨

みんなが「本当に期待していたスマホ」って、こういう方向じゃない？

最先端のセンサーだとか、高性能なSoCだとか、令和最新版だとか。スマホの進化ってどうしてもスペックを基準に話しがちですよね。

もちろんスペックも重要。でも、そのスペックがどのように使いやすさに寄与するかの方が大事なのでは？

AQUOSの新しいスマホ「AQUOS sense10」が面白いのは、そこのところを重点的に意識してくれているところ。一言で言うならば「気が利いてるスマホ」なんですよね。

例えば、通話とカメラ。

どちらもスマホの主軸となりうる機能ですが、使っていて誰もが一度は感じていたであろうストレスをまるっと解消してくれているんです。

声が聞きやすいだけで、通話はn倍快適になる

Photo: 山本勇磨

例えば通話機能。相手から電話がかかってきたとき、通話先の声が聞き取りづらくて焦ったことはありませんか？ 「やべ、これちゃんと聞き取れるかな…」みたいな。

「AQUOS sense10」に搭載されている機能のひとつ「Vocalist（ボーカリスト）」は、AIの力で騒がしさを消し去ります。また、相手の声が聴きやすくなるだけでなく、自分の声もクリアに届けることができる二刀流性能！

騒がしい場所からの通話にも安心して対応できるようになるので、普段から通話という選択をしやすくなるともいえますね。LINEやSNSなど、標準通話アプリ以外にも「Vocalist」は機能しますよ。

写真がイマイチ？ じゃあイマイチ要素を消しちゃおう

Photo: ギズモード・ジャパン 写真左：影除去機能OFF 写真右：影除去機能ON

影がかかった料理の写真、斜めに撮影して見づらくなったレシート、反射のせいで見づらくなったお店の外観…。

こうしたスマホカメラあるあるも、AIの力で終わらせる時がきました。

料理に落ちたスマホの影はAIで除去。斜めに撮影したレシートなどの書類は補正＆影を消去。もちろんガラスの反射も軽減。撮影する際も難しいことを考える必要はなく、「あ、影入っちゃったか」と思ったらAIで消す。なんと直感的。

本来、影や反射などは撮影前に意識して避ける必要があります。でもそこまで気が回らないときも多いですし、AIによる後処理が可能というだけですごく使いやすくなりますよね。

やり過ぎでも足りないでもないスペック

Photo: 山本勇磨

「AQUOS sense10」のSoCは、ミドルハイクラスのSnapdragon 7s Gen 3。6.1インチのディスプレイを166gの軽さに収めつつ、2日間ももつ5,000mAhのバッテリーを備えています。

また、水で丸洗いできるレベルの高い防水・防塵性能、MILスペック準拠の耐衝撃性、あると嬉しいmicroSDカードスロットなどを搭載。

電池持ちや壊れにくさなど、日常使いするうえでありがたい要素を抑えているのが気が利いていますね。どれだけ賢いスマホでも、落として壊れたらそれはもう…ネ、終わっちゃうから。

「そういうところ！」をわかってる

最新鋭のスマホに対して「プロレベルの撮影なんてやらないからなぁ…」とか、誰しも思ったことがあるはず。 むしろそこにリソースをかけるくらいなら、バッテリーとか軽さを伸ばしつつ、なおかつ価格も抑えてくれればいいのに、と。

「AQUOS sense10」は、多くの人が考えるであろう「こうだったら良いのに」の願望の集合体ともいえるスマホ。シャープが発表した新しいスローガン「ひとの願いの、半歩先。」をまさに実現している一台だと思うんですよ。とにかくバランス良し、スペックも充分、値段も手頃。こういうのを国民的スマホと呼ぶんじゃないかな。

最新スマホのハイエンド競争に疲れたなら、シャープのスマホに目を向けてみてください。賢いAIにタフなボディという、あまりにも頼りになる一台が待っていますよ。

Source: SHARP