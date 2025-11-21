ナンバープレートでかっこいいと思う「首都圏の地名」ランキング！ 2位「世田谷」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
車を走らせるとき、ふと前の車のナンバープレートに目がいくこと、ありますよね。数字や文字の並びもさることながら、「地名」の印象でその車の雰囲気がぐっと変わることも。中には「この地名、なんだかかっこいい！」と思わず感じてしまうものもあるでしょう。そんな“ナンバー地名のかっこよさ”について、多くの人がどう思っているのかを調べてみました。
All About ニュース編集部では、2025年11月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートでかっこいいと思う地名に関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでかっこいいと思う「首都圏の地名」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「全国的に知名度があってかっこよくて憧れる」（30代女性／千葉県）、「ナンバープレートの品や格を見た時に、これに勝るプレートはないと思う」（30代女性／千葉県）、「都心であることへのプライドが名前から滲み出ている」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「おしゃれな雰囲気で率直に格好良いと思うからです」（40代男性／東京都）、「東京の中心部のステータスがあるから」（40代女性／福井県）、「首都圏全体で見ても、品川が持つ東京の中心、ビジネス、高級住宅地というイメージは格別です。そのナンバーを付けているだけで、一種のステータスを感じさせる力があり、最も都会的で洗練されたかっこよさがあるため」（30代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
