“サナ活”を象徴する「黒いトートバッグ」と「パールの白」。高市首相のカラーコーディネートを解説！
2025年10月21日に臨時国会が開かれ、自民党の新総裁・高市早苗氏が第104代内閣総理大臣に選ばれました。日本で初めて誕生した女性の首相であり、高い支持率を集めるとともに、ファッションにも注目が集まっています。
高市首相が身に着けるアクセサリー、バッグ、シューズ、スーツ、文房具などのブランドはすぐさま特定され、“サナ活”というワードも散見されるようになりました。高市首相の愛用品の多くは国産品であることも好感を呼び、すでに売り切れとなった商品もあります。
白いジャケットは派手ではありませんが、スーツ姿の男性たちの中では明暗のコントラストで存在感が際立ちます。白いジャケットの下には濃紺のワンピースに合わせているので、各国の首脳たちのスーツの色にも溶け込んでいます。
また、真っ白ではなく、アイボリーホワイトを選んだことも好印象のポイントです。真っ白は、清潔感・知性・モード感・特別感を兼ね備えていますが、最もピュアな色なので印象が強すぎることも。
白の持つ清潔感にアイボリー特有の温かみが加わり、上品で柔らかく、洗練された印象を与えます。
高市政権は、戦略的に財政出動を行うことを基本方針とし、物価高対策を最優先に位置付けています。鮮やかなブルーは、サッチャー元英国首相の強力なリーダーシップ、経済の活性化、国際的な地位の回復などを連想させます。
心理学において、発言内容（言語情報）と外見（視覚情報）の関係は「メラビアンの法則」によって説明されます。
発言内容と外見の間に矛盾がある場合、聞き手は発言内容よりも外見から伝わる非言語的な情報を信用する傾向が強くなります。発言内容と外見に矛盾がないようにすることが重要なのです。
高市首相の「働いて働いて働いて働いて働いて参ります」という宣言は物議を醸しましたが、高い支持率を得ているのは、発言内容と外見（ワークスタイルの定番色が与える印象）が一致していることも一因でしょう。
私たちが使う仕事用のバッグやパンプスは、黒が定番。高市首相もバッグやパンプスは黒を愛用しています。中でも、濱野皮革工藝の「グレース ディライトトート」（税込13万6400円）は、“サナ活”を象徴するアイテムとして注目されています。
仕事をする女性にとって、A4の書類やノートパソコンが入るサイズのバッグは必需品。
牛革100％ながら700gと軽いので、重い荷物をスマートに持ち運べます。カラーバリエーションは全部で8色ありますが、高市首相の愛用品は黒。高市首相がグレース ディライトトートをさっそうと持つ姿を見ると、「自分も使ってみたい！」と思う人は少なくないでしょう。
高市首相が愛用するあこや真珠は8mm以上、白蝶真珠は15mm以上ではないかと言われています。「宝石は縮む」と言われるように、宝石は年齢を重ねるにつれて小さくなったように感じられます。
大粒パールがとてもよく似合うのは、年齢や首相という地位に相応しいサイズを選んでいるからでしょう。
パールの白い輝きは、顔を明るく照らします。高市首相は長さ40cm程度のチョーカー（ショート）を愛用しており、ネックレスを際立たせるようなすっきりとしたネックラインにも特徴があります。
第一印象を決めるのはジャケットの色。顔周りに輝きを添える白いパールのネックレスとともに、高市首相の表情に視線が引きつけられていきます。外見の色づかいは私たちと共通点が多いけれど、高市首相は独自のスタイルを作り上げています。
まねしたくなるから、“サナ活”という現象が生まれるのでしょう。
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)
