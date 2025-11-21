雨穴『変な地図』が発売3週間で50万部突破　日本全国「雨穴ニスト」が急増中

雨穴『変な地図』（双葉社／2025年10月31日刊）の累計発行部数が50万部を突破した。

【写真】雨穴になれる「特製フリーペーパー」が配布

発売前から「初版20万部」および「発売前重版5万部」の計25万部スタートという異例の展開で注目を集めていた本作は、発売後も全国の書店で「完売店」が続出。各書店ランキングでも「第１位」を独占し、発売からわずか3週間で大量重版が決定。累計50万部を突破した。現在、大量重版本が続々と全国書店やAmazon、楽天ブックスなどに再入荷されている。

全国の書店では「雨穴の顔」を大胆にあしらい、切り取り線に沿って切り抜くと誰でも雨穴になれる「特製フリーペーパー」が無料配布中。この「特製フリーペーパー」が次々と全国書店で多くの人たちの手に取られ、全国で雨穴の仮面をかぶった、お母さんの“ママ雨穴”、お父さんの“パパ雨穴”、そしてかわいらしい子どもの“ミニ雨穴”、Z世代の“ワカモノ雨穴”とさまざまな「雨穴ニスト」が登場。

また裏面には『変な地図』の「あらすじ」、そして「変なシリーズ」既刊『変な家』『変な絵』『変な家２』の紹介を掲載。それぞれの関連動画へアクセスできる二次元コードも付いており、1枚で「世界的ミリオンセラー作家・雨穴」作品の魅力をまとめて知ることができる。

■著者プロフィール雨穴ホラーな作風を得意とするウェブライター・覆面作家。YouTuberとしても活動中で、登録者数は176万人を超え、YouTubeの総動画再生回数も２億回を突破。白い仮面と黒い全身タイツが特徴的。デビュー作『変な家』シリーズ（飛鳥新社）に続き、『変な絵』（双葉社）はコミックス化もされ、累計200万部の世界的なミリオンセラー作品となっている。その人気は海を越え、アメリカ、イギリス、フランス、韓国、中国、ブラジル、モロッコなど、世界５大陸36の国と地域での翻訳出版が決まっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）