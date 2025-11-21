渋谷・ミヤシタパークで『パワーパフ ガールズ』ポップアップ開催へ！ 先行発売のエコバッグなど展開
テレビアニメ『パワーパフ ガールズ』の公式グッズがそろうポップアップストア「The Powerpuff Girls POPUP STORE 『ガールズの休日』」が、12月1日（月）〜12月25日（木）の期間、東京・渋谷にあるMIYASHITA PARKで開催される。
【写真】先行発売の「エコバッグ」は全5柄！ キュートなグッズ一覧
■新作グッズが続々登場
今回開催される「The Powerpuff Girls POPUP STORE 『ガールズの休日』」は、ガールズたちの大きな風船が設置されたかわいい店内で、『パワーパフ ガールズ』グッズが展開される期間限定のポップアップストア。
会場には、新発売となる「もこもこファーバッグ」をはじめ、先行発売の「エコバッグ」や、前回のポップアップストアで完売した「携帯モチーフポーチ」、ミヤシタパーク限定クリスマスバージョンの「ステッカー」など、キュートなグッズが並ぶ。
また、ガールズたちのうるうるの目が愛らしい「ぬいぐるみチャーム」が初登場。ランダム商品として展開され、着ぐるみバージョン＆パジャマバージョンの全6種類と、シークレット1種類のどれかが入っている。
さらに、グッズを3300円（税込）以上購入した人には、先着順＆数量限定のガチャガチャを回せるコインをプレゼント。ガチャガチャを回すとクリスマスの衣装を着たガールズたちの缶バッチがもらえる。
