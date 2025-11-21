¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡ª¡×ÀõÅÄÉñ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇàºÇ¤âÀ±¤Ë¶á¤¤á¥ê¥ó¥¯¤ËÅÐ¾ì!¡ÖÉ¹¾å¤Î½÷¿À¡×¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÈþµÓ¡×¡ÖÍÅÀº¤ß¤¿¤¤!¡×
É¹¾å¤Ë½÷¿À¹ßÎ×¡ª¥¹¥Ô¥ó¤òÈäÏª
¡¡¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõÅÄÉñ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤Ç¥¹¥Ô¥ó¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ØRooftop Star Skating Rink¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÂÁá¤¯Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥±¡¼¥È¥¿¥¤¥à¤òËþµÊ¡×¤È¡¢³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£¡Ö¼ù»é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÅÅµ¤¤¤¤é¤º¤Î¥¨¥³¥ê¥ó¥¯¡ªÉ¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥¯¥ë¥¯¥ë²ó¤ì¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤Ç¥¯¥ë¥¯¥ë¤È¥¹¥Ô¥ó¤¹¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖRooftop Star Skating Rink¡×¤ÏGINZA SIX(ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ)¤Î²°¾åÄí±à¤Ë¤¢¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¿Í¹©¥ê¥ó¥¯¡£¶äºÂ¤ÇàºÇ¤âÀ±¤Ë¶á¤¯á¡¢ÅÅµ¤¤ò»È¤ï¤º¼ù»é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¨¥³¤Ê¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÉ¹¾å¤Î½÷¿À!¡×¡ÖÉñ¤µ¤ó¤Îµ±¤¤Ë¶â¥á¥À¥ë!¡×¡ÖÍ¥²í¤Ç¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ¹¾å¤¬°ìÈÖµ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡ªÍÅÀº¤ß¤¿¤¤!¡×¡Ö½÷¿ÀÍÍ¹ßÎ×¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÉ¹¤¸¤ãÌµ¤¯¤Æ¤â³ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤!¡×¡Ö¼ù»é¥ê¥ó¥¯¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤!¡×¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÈþµÓ!¡×¤Ê¤É´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£