µÔÂÔÁêÃÌ¤Ï20Ç¯Á°¤Î5ÇÜ¡Ä¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¡×»ùÁê¤È·Ù»¡¤¬¹çÆ±·±Îý ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÄñ¹³¤âÁÛÄê=ÀÅ²¬
µÔÂÔ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë²ÈÄí¤Ë¶¯À©Åª¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¦½¤¤¬11·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï»ùÆ¸µÔÂÔ¤ò¤á¤°¤ëÁêÃÌ·ï¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛµÔÂÔ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë²ÈÄí¤Ë¶¯À©Åª¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¦½¤
¸¼´ØÀè¤Ç¤Î¸ýÏÀ¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦¸½¾ì¡£21Æü¸á¸å¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù»¡³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤È·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¹çÆ±¸¦½¤¤Ç¤¹¡£
»ùÆ¸µÔÂÔ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë²ÈÄí¤ò»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Î¿¦°÷¤È·Ù»¡´±¤é¤¬Ë¬Ìä¤·¤¿ºÝ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ËÄñ¹³¤µ¤ì¤ëÁÛÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦°÷¤é¤Ï¶¯À©Åª¤Ë¼«Âð¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤òÀ©»ß¤·¤Ê¤¬¤é»Ò¤É¤â¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¸©¤³¤É¤â²ÈÄí²Ý ²Ï¼é·ò°ì²ÝÄ¹ÂåÍý¡ä¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Ë·È¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤¬²£ÃÇÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÊ¡»ã¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¸¦½¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢µÔÂÔÁêÃÌ¤Î·ï¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¹¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ë¸©Æâ7¤«½ê¤Î»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿µÔÂÔ¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤Ï3148·ï¤È¡¢Ìó20Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù5ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯ÅÙ¤«¤é400·ï¤Û¤É¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã²Ï¼é²ÝÄ¹ÂåÍý¡ä¡Ö¸º¾¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë´í¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ä·Ù»¡¤Ïº£¸å¤â·±Îý¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£