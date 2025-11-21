µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Êº¸¡Ë¤Ï´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç»þ¼ÀÉ÷¤òÇË¤ë¡Ê»£±Æ¡¦ÊÆÂ¼Í¦Èô¡Ë

◇大相撲九州場所13日目・義ノ富士（寄り切り）時疾風（21日、福岡国際センター）

¡¡º£¾ì½ê¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÅìÁ°Æ¬5ËçÌÜ¤ÎµÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê24¡Ë¡á·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¡¢°ËÀª¥±ßÀÉô²°¡á¤¬¾¡¤Á¡¢9¾¡4ÇÔ¤È¤·¤¿¡£12ÆüÌÜ¤Þ¤Ç3ÇÔ¤Î»þ¼ÀÉ÷¤ËÂÐ¤·¡¢´¬¤­ÂØ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¾å¼êÅê¤²¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¤³¤é¤¨¡¢µÕ¤Ë±¦¤ÇÁ°¤ß¤Ä¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£

¡¡10ÆüÌÜ¤«¤éÂç¤ÎÎ¤¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤òÏ¢ÇË¤·¤ÆÂç¤¤¤Ë¾ì½ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¬¡¢12ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¶×Ý¯¤òÅÚÉ¶ºÝ¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤Ê¤¬¤é¤Ï¤¿¤­¹þ¤ß¤Ë¶þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ÏÂç´Ø¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¾ì½êÁ°¤ËÄË¤á¤¿±¦µÓ¤â¡ÖÄË¤ß¤Ë¤Ï´·¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀµÄ¾¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë·Î¸Å¤Ï¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£

¡¡ËëÆâ¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î2·åÇòÀ±¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£2·å¤Ê¤éÍè¾ì½ê¤Î¿·»°Ìò¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡£µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£