Ä»»É¤·¤Ê¤É¿©¤Ù¤¿3¿Í¤¬¿©ÃæÆÇ¡¡¡Ö¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿ー¡×¸¡½Ð¤ÇÅ¹¤Ë4Æü´Ö¤Î±Ä¶ÈÄä»ßÌ¿Îá¡¡¼¯»ùÅç¸©¡¦Ì¸Åç»Ô
Ì¸Åç»Ô¤Î°û¿©Å¹¤Ç½¸ÃÄ¿©ÃæÆÇ¤¬È¯À¸¤·¡¢¸©¤Ï¤³¤ÎÅ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ4Æü´Ö¤Î±Ä¶ÈÄä»ßÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÒ¤Î3¿Í¤«¤é¡Ö¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿ー¡×¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ä¶ÈÄä»ßÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¸Åç»Ô¹ñÊ¬Ãæ±û¤Î¡Öµï¿©²°ÃæµÈ¡×¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Çº£·î13Æü¤ËÄ»»É¤·¤ä·Ü¤Î¤«¤éÍÈ¤²¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤¿3¿Í¤¬²¼Î¡¤äÊ¢ÄË¡¢È¯Ç®¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤¬¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢3¿Í¤«¤éÀ¸Æù¤Ê¤É¤ËÉÕÃå¤¹¤ë¶Ý¡Ö¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿ー¡×¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¸©¤Ï¡Öµï¿©²°ÃæµÈ¡×¤ËÂÐ¤·¡¢º£·î22Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¡¢±Ä¶ÈÄä»ß¤òÌ¿Îá¤·¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤ÏÁ´°÷²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿ー¡×¤Ï¡¢·ÜÆù¤äµí¤Î¥ì¥Ðー¤Ê¤ÉÀ¸Æù¤ËÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ý¤Ç¡¢¤ê´µ¤¹¤ë¤È²¼Î¡¤äÊ¢ÄË¡¢È¯Ç®¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ï¿©ÃæÆÇ¤ÎÍ½ËÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¢§À¸Æù¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤¿Ä´Íý´ï¶ñ¤òÀö¾ô¡¦¾ÃÆÇ¤¹¤ë¤³¤È¡¢ ¢§À¸Æù¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¼ê¤òÀö¤¦¤³¤È¡¢ ¢§À¸Æù¤ò¾Æ¤¯¤È¤¤Ï75ÅÙ°Ê¾å¤Î²¹ÅÙ¤Ç1Ê¬´Ö°Ê¾å¤òÌÜ°Â¤Ë²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
