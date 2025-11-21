【ラグビー】「エディーＪＡＰＡＮ」ジョージア代表戦に臨むメンバーを発表 エディー・ジョーンズＨＣ「ジャパンとしては、最初からしっかりと攻めていきたい。若い選手たちには高いエナジーと迷いのないプレーを期待している」
ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、１１月２２日（土）にジョージアのトビリシで行われる「リポビタンＤツアー２０２５」ジョージア代表戦に臨む日本代表の試合登録メンバー２３人を発表しました。
１１月１５日に行われたヨーロッパツアーの第３戦。必勝を期したウェールズ代表との一戦では、終盤までリードを奪いながら、最後の最後で戦い方に迷いが生じて規律が乱れて、無念の逆転負けを喫したエディーＪＡＰＡＮ。１２月３日時点での世界ランキングで抽選が行われる２０２７年のワールドカップを見据えるうえでは、絶対に勝利が必要なジョージアとの対決。今シーズン最後のテストマッチを戦うメンバーには、ウェールズ戦を戦ったコアメンバーを中心に、けがやコンディションの影響で代表活動を離脱した選手に代わって、欧州遠征の中で力をつけてきた選手たちがチャンスをつかみました。
ＢＫ陣もウェールズ戦と同様のメンバーが名を連ねる中、離脱した石田吉平選手に代わって、ウェールズ戦で代表デビューを飾った植田和磨選手がＷＴＢで先発。同じく代表活動から離れた矢崎由高選手のＦＢのポジションには、サム・グリーン選手が名を連ねました。その他、リザーブながら、代表デビューとなったＰＮＣ決勝で鮮烈な印象を残した池田悠希選手がメンバー入りを果たしています。
今年、最後のテストマッチとなるジョージア代表との対戦を前に、エディー・ジョーンズＨＣが「この欧州ツアーで強豪国との試合を重ねるごとでチームは確実に成長している。ジョージアはジャパンよりもランキングが上のチームだが、（強豪国との激しい試合で）離脱者が出る中でもチームとしては非常にいい準備ができた。ジョージアとの試合は、フィジカルで早い展開になると思うが、ジャパンとしても最初からしっかりと攻めていきたい。若い選手たちには、高いエナジーと迷いのないプレーを期待している」と、大事な一戦にむけての想いを口にすると、キャプテンのワーナー・ディアンズ選手も「このツアーで、チームとしてのディフェンスは、すごく成長を感じている。ジョージアは、スクラムとラインアウトからのモール、真正面からフィジカルで勝負をしてくると思うが、そこに対する準備はしっかりとしてきた。全力で勝ちに行きます」と自信の言葉を残したエディーＪＡＰＡＮ。世界ランキング１２位以内を目指す上では、絶対に勝利が必要なジョージア代表との対決、注目の一戦は、１１月２２日（土）午後４時（日本時間午後９時）にキックオフです。
▼日本代表登録メンバー２３名（背番号 氏名 所属チーム）
１ 小林賢太（東京サントリーサンゴリアス）
２ 佐藤健次（埼玉パナソニックワイルドナイツ）
３ 竹内柊平（東京サントリーサンゴリアス）
４ エピネリ・ウルイヴァイティ（三菱重工相模原ダイナボアーズ）
５ ワーナー・ディアンズ（東芝ブレイブルーパス東京）◎
６ タイラー・ポール（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）
７ 下川甲嗣（東京サントリーサンゴリアス）
８ ジャック・コーネルセン（埼玉パナソニックワイルドナイツ）
９ 齋藤直人（スタッド・トゥール―ザン フランス）
１０ 李承信（コベルコ神戸スティーラーズ）〇
１１ 長田智希（埼玉パナソニックワイルドナイツ）
１２ チャーリー・ローレンス（三菱重工相模原ダイナボアーズ）
１３ ディラン・ライリー（埼玉パナソニックワイルドナイツ）〇
１４ 植田和磨（コベルコ神戸スティーラーズ）
１５ サム・グリーン（静岡ブルーレヴズ）
１６ 平生翔大（東京サントリーサンゴリアス）
１７ 古畑翔（埼玉パナソニックワイルドナイツ）
１８ 為房慶次朗（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）
１９ ハリー・ホッキングス（東京サントリーサンゴリアス）
２０ 山本秀（リコーブラックラムズ東京）＊
２１ 福田健太（東京サントリーサンゴリアス）
２２ 小村真也（トヨタヴェルブリッツ）
２３ 池田悠希（リコーブラックラムズ東京）
◎＝キャプテン
〇＝バイスキャプテン
＊＝出場すれば初キャップの選手
試合日程 １１月２２日（土） 日本代表 対 ジョージア代表 午後４時キックオフ（日本時間 午後９時）
会場 ミヘイル・メスヒ・スタジアム（トビリシ）