俳優の木村拓哉（53）が、21日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋SP 木村拓哉と時代を彩る名優たち」（後8・00）にゲスト出演し、自身の意外な弱点を明かした。

引いたカードに書かれた質問に答える形でトークが進行。「初めての○○」のテーマで、木村が家系ラーメンの店を訪れるYouTube動画が紹介された。

その流れから、外食の話に。「あんまり回数的にはそこまで多くないですね。基本お肉が好きなので」「イタリアンとか好きですよ」などと明かした。

すると司会の黒柳徹子に「徹子さんはイタリアンとか召し上がる時に、何かお飲みになったりします？」と尋ねた。黒柳が「私、お酒飲まないからね」答えると、木村は「本当はイタリア料理も、フランス料理も、日本料理もそうですけど、何かに合わせてこちら（のお酒）をって勧めて下さるじゃないですか？食事をしながらお酒を飲むのが、まだ慣れてなくて」と打ち明けた。

酒を飲むと、間もなく睡魔が襲ってくるという。「食事をしながらお酒を飲むっていうのがまだ慣れてなくて」と告白。「ひどい時だと、デザートが来る前に“落ちている”時があるんですよね」と話すと、観覧席からどよめきが起こった。

「ちょっと目上の方と“お食事でもどうかね”ってなって、“じゃあ今度お願いします”って、そういう席に行かせてもらって、メイン終わるくらいにもう落ちてて…。その方が“次の撮影はいつからなの？”みたいに聞いてくれているんですけど、落ちちゃってて、起こされました。“木村君？”、“何すか？”って言ったら、“今…寝た？”って」

こうした経験から、木村は「自分が勝手に好きなようにさせていただくなら、食べる時は食べて…」と、理想の飲食スタイルを披露。黒柳も「それがいいと思います。食べる時は集中した方がいいじゃない？」とうなずき、「今度、一緒に行こう」と、木村を食事に誘っていた。