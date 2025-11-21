Á´¹ñ¤Ç¤Ï¥¯¥ÞÈï³²¡¡¼¯»ùÅç¤Ï¥¤¥Î¥·¥·¤ËÃí°Õ¡¡Êá³Í¿ô¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤Î2ÇÜ¡¡12·î¤Ë¤«¤±ÈË¿£´ü¤Ç³èÆ°³èÈ¯
Á´¹ñ¤Ç¤Ï¥¯¥Þ½ÐË×¤Î¥Ë¥åー¥¹¤¬Ï¢ÆüÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î»þ´ü¡¢¼¯»ùÅç¤Ç¤Ï¥¤¥Î¥·¥·¤ËÃí°Õ¤Ç¤¹¡£12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤¬ÈË¿£´ü¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¼¯»ùÅç»ÔÆâ¤Ç¤ÏµîÇ¯ÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤®¤±¤¬¿Í¤¬¤Ç¤¿¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÔ¥¹¥Ôー¥É¤Ç¸©Æ»¤òÁö¤ë¥¤¥Î¥·¥·¤Þ¤µ¤ËÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï½»Âð³¹¤ÎÆ»Ï©¤òÆ²¡¹¤È²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Î¥·¥·¤ÏµîÇ¯¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¸¶ÎÉ¤äÌÀÏÂÃÏ¶è¤Ê¤É¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌÜ·â¤µ¤ì¡¢70Âå¤Î½÷À¤¬Â¤ò¤«¤Þ¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¤Ï100¥¥íÄ¶¤Î¥¤¥Î¥·¥·¤â⋯
ÎÄÍ§²ñ¤ÎÊ¡Ç÷½Å¸÷¤µ¤ó¡Ê88¡Ë¤Ç¤¹¡£¥¤¥Î¥·¥·¤Î¹¥Êª¤È¤µ¤ì¤ëÊÆ¤Ì¤«¤Ê¤É¤ò¼Ö¤ËÀÑ¤ß¡¢¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¦¡¦¡¦¡£
½»Âð¤Î¶õ¤ÃÏ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤ï¤Ê¤Ç¤¹¡£½Ä²£¤ª¤è¤½2¥áー¥È¥ë¤ÎÅ´À½¤Î¤ª¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÊÆ¤Ì¤«¤È¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤ò¤Ò¤Ã¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥ï¥¤¥äー¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¡Ç÷½Å¸÷¤µ¤ó¡Ë¡ÖµîÇ¯¤È¤ª¤È¤È¤·¤Ï5¡¢6Æ¬¤³¤Î¤ï¤Ê¤ÇÊá¤Þ¤¨¤¿¡×
¤³¤Á¤é¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÏµîÇ¯¡¢100¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¤¥Î¥·¥·¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Q.¥¤¥Î¥·¥·¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡Ê¶á½ê¤Î¿Í¡Ë¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÖÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢100¥¥íÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡× ¡Ö½ÃÆ»¡×¤Ë¡ÖÂÀ×¡×¤â
Â³¤¤¤Æ¡¢Ê¡Ç÷¤µ¤ó¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤°¤ê¤¬¤è¤¯Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ì±²È¤ÎÉßÃÏ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¡Ç÷½Å¸÷¤µ¤ó¡Ë¡Ö½ÃÆ»¡×¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö¤¨¡¢¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡× ¡ÊÊ¡Ç÷½Å¸÷¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¤Î¡×
¤ï¤Ê¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤Ï¥¤¥Î¥·¥·¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë½ÃÆ»¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ä¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö¤³¤ìÂÀ×¡©¡×¡ÊÊ¡Ç÷½Å¸÷¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤½¤¦¡×
¤ª¤È¤È¤·¡¢°ìÅÙ¤Ë3É¤¤Î¥¤¥Î¥·¥·¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Î¾ì½ê¡£¤³¤ÎÆü¤â¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÂÀ×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î»Ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅç»Ô¤ÇºòÇ¯ÅÙÊá³Í¤µ¤ì¤¿¥¤¥Î¥·¥·¤Ï¡¢3478É¤¡£Á°¤ÎÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ª¤è¤½2ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼¯»ùÅç»ÔÀ¸»ºÎ®ÄÌ²Ý ÅìÎ¶ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë¡ÖµîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æº£Ç¯¤Î¤Û¤¦¤¬¥¤¥Î¥·¥·¤Î·ï¿ô¤Ï¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÁêÃÌ·ï¿ô¤Ï2³ä¸º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ÎÁý²Ã¤ò¼õ¤±¼¯»ùÅç»Ô¤¬ºòÇ¯ÅÙ¤ª¤è¤½3900Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤¬Í³²Ä»½ÃÂÐºö»ö¶È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Î¥·¥·¤òÊá³Í¤¹¤ë¤È1É¤¤¢¤¿¤ê4400±ß¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢3·îÃæ½Ü¤«¤é10·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¶î½ü¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼¯»ùÅç»ÔÀ¸»ºÎ®ÄÌ²Ý ÅìÎ¶ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë¡ÖÊá³Í¿ô¤¬Á°Ç¯¤ÎÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÁêÃÌ·ï¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
Êá³Í¿ô¤¬Áý¤¨¤¿°ìÊý¤Ç²ÝÂê¤Ê¤Î¤¬ÎÄÍ§²ñ¤Î¹âÎð²½¤Ç¤¹¡£
ÎÄÍ§²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï66ºÐ¤Ç¡¢¸½ºß¡¢»ÔÆâ¤ÇÍ³²Ä»½Ã¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤Ï226¿Í¡£¤³¤Î5Ç¯¤Ç1³ä¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅç»Ô¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÁêÃÌ·ï¿ô¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤Ï58·ï¤Ç¤¹¡£¥¤¥Î¥·¥·¤Ï12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤¬ÈË¿£´ü¤Ç¡¢º£¸å³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¤¥Î¥·¥·¤ÈÁø¶ø¤·¤¿»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ
¢§¥¤¥Î¥·¥·¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¤¢§ÀÅ¤«¤Ë¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤ë ¢§¸«¤¨¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤¹¤ë
°ìÊý¤Ç¡¢´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ï⋯
¢§Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¢§µÞ¤ËÆ°¤¯ ¢§ÀÐ¤Ê¤É¤òÅê¤²¤ë
¡¦¡¦ ¡¦
