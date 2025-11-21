今季ナ・リーグのサイ・ヤング賞を獲得したパイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）の恋人でインフルエンサー、オリビア・ダンさん（２３）が２０日（日本時間２１日）、自身の「ＹｏｕＴｕｂｅ」チャンネルを更新した。

元体操選手のダンさんは「スポーツイラストレーテッド」でグラビアを飾るなど美しい肉体美を誇る。維持するためには激しいワークアウトを必要としているという。

白いセパレーツのトレーニングウエアを身に着けたダンさんはジムでの筋トレの様子を公開。スペイン紙「マルカ」は「ダンさんのトレーニング動画を見ると、難しいリフトをこなすのではなく、継続することが大切だということが分かる。例えば、片足ずつランジを２０回、スクワットを２５回、片足でヒップスラストを１５回（最後にホールド）といったメニューだ」と称賛した。

続けて「グラビアの撮影準備は、単にポーズをとったりカメラを向けたりするだけではないことを証明している。何時間ものトレーニング、あらゆる筋肉の強化、そして見た目以上の自分へのコミットメントが大切だ」と理想の体形維持のための努力を伝えた。

元体操五輪代表であるダンさんはインスタグラムで５３５万のフォロワー数を誇る。