¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¤Ê¤¼¤À⁉ ¥á¥Ã¥Ä¡¦¥½¥È¤¬Êì¹ñ¥É¥ß¥Ë¥«¤ÎÅßµ¨¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¡ÖÍèµ¨¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¡Ä¡×
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Î¼çË¤¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬Êì¹ñ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡Ö£Ì£É£Ä£Ï£Í¡×¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë£±£µÇ¯Áí³Û£·²¯£¶£µ£°£°Ëü±ß¡ÊÅö»þÌó£±£±£´£·²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀºÝ¤ËÉÕÂÓ»ö¹à¤È¤·¤Æ¥½¥È¼«¿È¤¬´õË¾¤·¡¢¥á¥Ã¥ÄµåÃÄ¤âÎ»¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥½¥È¤¬Êì¹ñ¤Ç½êÂ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼óÅÔ¥µ¥ó¥È¥É¥ß¥ó¥´¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥£¥°¥ì¥¤¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ê¥»¥¤¡×¤ÇÍÄ¾¯´ü¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¡£¥á¥Ã¥Ä¤Ç¿·¤·¤¯°ìÎÝ¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥®¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥´¥á¥¹»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥È¤Ï£±£°»î¹çÄøÅÙ¤Î½Ð¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Î´Ö¤ËÌ´¤¬¤«¤Ê¤¦ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Ï£Ì£Á£Ö£É£Ð¡×¤Ï¡Ö¥½¥È¤¬½Õµ¨¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÈèÏ«º¤¤Ñ¤¤¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤¬ºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¤ò·ç¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò´í¤¦¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥ê¡¼¥°¤ÏÁ´£¶¥Á¡¼¥à¤¬£±£µ£°»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢·è¾¡Àï¤Ï£·»î¹çÀ©¡£¥½¥È¤Î»²²Ã»þ´ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÂçÊª¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬·ÀÌó»þ¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤Î¤Ï°ÛÎã¤Î¤³¤È¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÆ¨¤·¤¿¥½¥È¤¬àÆæ¤ÎÆÃÅµá¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢Êì¹ñ¤Ç½ÐÄ¾¤·¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£