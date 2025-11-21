timelesz、メンバーの不適切言動謝罪 8人で話し合い「当人はもとよりグループとして深く反省」全員の直筆署名も
【モデルプレス＝2025/11/21】timelesz（タイムレス）が、メンバーの番組出演時の発言を謝罪。11月21日、STARTO ENTERTAINMENT公式サイトにて文書が公開された。
【写真】タイプロ推しメン告白したSixTONESメンバー
公式サイトでは「この度は、番組出演時のメンバーによる不適切な言動により、多くの方々に不快な思いをさせてしまったこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「今回の件につきまして、個人の問題としてのみならず、timeleszとしてのことと捉えております。その為、timeleszメンバー8名で話し合いを行い、多くの方々に支えていただいているにもかかわらず、その想いに反して、不用意かつモラルに反した発言であったこと、そして表現する者としての自覚に欠けていたことを、当人はもとよりグループとして深く反省し、真摯に受け止めております」と伝えた。
続けて「メンバー各々に落ち度と責任があることを自認し、今後は、このようなことを起こさないよう、互いに律し合い、アイドルとしてあるべき姿とは何かを継続的に話し合いながら、日々の言動を見つめ行動してまいります」と今後についてつづり、最後にはメンバー全員の直筆署名が記されている。
メンバーの篠塚大輝が、18日放送のフジテレビ系「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜5時25分〜8時14分）に、マンスリーエンタメプレゼンターとして出演した際、「大きな古時計」の歌詞を「今はもう動かない おじいさんにトドメ」と変えた一発芸を披露。「不謹慎」などの声が相次いでいた。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT公式サイト
https://starto.jp/s/p/news/detail/11614?ima=0038&artist=
【Not Sponsored 記事】
【写真】タイプロ推しメン告白したSixTONESメンバー
◆timelesz、メンバーの発言謝罪
公式サイトでは「この度は、番組出演時のメンバーによる不適切な言動により、多くの方々に不快な思いをさせてしまったこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「今回の件につきまして、個人の問題としてのみならず、timeleszとしてのことと捉えております。その為、timeleszメンバー8名で話し合いを行い、多くの方々に支えていただいているにもかかわらず、その想いに反して、不用意かつモラルに反した発言であったこと、そして表現する者としての自覚に欠けていたことを、当人はもとよりグループとして深く反省し、真摯に受け止めております」と伝えた。
◆篠塚大輝の一発ギャグが物議
メンバーの篠塚大輝が、18日放送のフジテレビ系「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜5時25分〜8時14分）に、マンスリーエンタメプレゼンターとして出演した際、「大きな古時計」の歌詞を「今はもう動かない おじいさんにトドメ」と変えた一発芸を披露。「不謹慎」などの声が相次いでいた。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT公式サイト
https://starto.jp/s/p/news/detail/11614?ima=0038&artist=
【Not Sponsored 記事】