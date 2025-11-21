ちゃんみなが、自身最大規模となるホール＆アリーナツアー＜AREA OF DIAMOND 3＞の中から6月29日に開催された代々木第一体育館公演の模様を映像パッケージ化することを発表した。12月24日(水)に発売となる。

本ツアーは全会場即日完売したうえで、ルビーをテーマに掲げ2ヶ月かけて全国12都市14公演を行なった。ルビーの石言葉のひとつでもある「勝利」を公演全体を通して突き詰めていくという宣言通り、「ハレンチ」「Never Grow Up」「美人」などの代表曲をずらりと並べ、アンコール含め全23曲を惜しげもなく披露している。

当日のライブ本編では、自身がプロデューサーを務める7人組ガールズグループ「HANA」もステージに登場し2曲を披露、さらにアンコールでは青山テルマの楽曲「ONIGIRI (feat.UVERWorld &CHAMNMINA)[Remix]」を、青山テルマ本人と、TAKUYA∞（UVERworld）がサプライズ登場し、ファンの前で初めて披露するなど彼女の晴れ舞台に豪華な花を添えている。

本作品の完全生産限定盤は豪華BOX仕様となっており、60ページに及ぶフォトブックに加え、オリジナルトートバッグが封入される。クリスマスイブのリリースということもあり、ちゃんみなからのクリスマスプレゼントともいえる作品だ。

オリジナルトートバッグは、今回のライブでちゃんみな本人が一番のお気に入りと語る、スカジャンを解体し再構築したドレスの装飾を撮影し、デザインに落とし込んだスペシャルなものとなっている。通常のキャンバス生地ではなく、まるでスカジャンの素材のような生地で鮮やかな仕上がりのバッグである。

また、本作品の発売と同日に、2023年末から2024年にかけて開催された『AREA OF DIAMOND 2』のライブ音源を各配信プラットフォームにて配信することも決定した。

ちゃんみなは来年2月から自身初となるアリーナツアー＜AREA OF DIAMOND 4＞の開催も決定している。チケットは12月13日(土)12:00から一般発売がスタート。

■映像作品『AREA OF DIAMOND 3』 2025年12月24日(水)発売 【商品収録内容】

1​. ^_^

2​. ハレンチ

3​. FORGIVE ME

4​. KING

5​. B級

6​. 君からの贈り物

7​. 花火

8​. Never Grow Up

9​. I hate this love song

10​. 20（ft​. ASH ISLAND）

11​. OST（ASH ISLAND feat​. ちゃんみな）

12​. Angel

13​. I’m Not OK

14​. Drop（HANA）

15​. ROSE（HANA）

16​. 命日

17​. 美人

18​. ダリア

19​. NG

20​. WORK HARD

En1​. ONIGIRI REMIX（青山テルマ feat​. UVERworld & CHANMINA）

En2​. TOKYO 4AM

En3​. SAD SONG 【商品詳細】

▼完全生産限定盤[Blu-ray] (豪華BOX, 60Pブックレット, オリジナルトートバッグ)

品番：SRXL-620〜621

価格：￥ 12,650 (税込) / ￥ 11,500 (税抜)

▼完全生産限定盤[DVD] (豪華BOX, 60Pブックレット, オリジナルトートバッグ)

品番：SRBL-2425〜2426

価格：￥ 12,650 (税込) / ￥ 11,500 (税抜)

▼通常盤[Blu-ray]

品番：SRXL-622

価格：￥ 7,150 (税込) / ￥6,500 (税抜)

▼通常盤[DVD]

品番：SRBL-2427

価格：￥ 7,150 (税込) / ￥6,500 (税抜) 予約リンク: https://chanminaEIZO.lnk.to/AREA_OF_DIAMOND_3 【店舗別オリジナル特典】

⇒対象店舗/特典内容

■Amazon.co.jp ・・・ オリジナル巾着

■Sony Music Shop ・・・ オリジナルA4クリアファイル（Sony Music Shop ver.）

■楽天ブックス ・・・ オリジナルA4クリアファイル（楽天ブックスver.）

■セブンネットショッピング ・・・ オリジナルA4クリアファイル（セブンネットショッピングver.）

■タワーレコード ・・・ オリジナルA4クリアファイル（タワーレコードver.）

■応援店 ・・・ オリジナルA4クリアファイル（応援店ver.） ★注意事項

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

■アリーナツアー＜AREA OF DIAMOND 4＞ https://chanmina.com/feature/area_of_diamond_4 ▼公演スケジュール

2026年

2月7日(土) 新潟：朱鷺メッセ OPEN 17:00 / START 18:00

2月8日(日) 新潟：朱鷺メッセ OPEN 16:00 / START 17:00

2月17日(火) 広島：広島グリーンアリーナ OPEN 17:30 / START 18:30

2月18日(水) 広島：広島グリーンアリーナ OPEN 17:30 / START 18:30

2月21日(土) 愛知：AICHI SKY EXPO ホールA OPEN 17:00 / START 18:00

2月22日(日) 愛知：AICHI SKY EXPO ホールA OPEN 16:00 / START 17:00

2月26日(木) 宮城：宮城セキスイハイムスーパーアリーナ OPEN 17:30 / START 18:30

2月27日(金) 宮城：宮城セキスイハイムスーパーアリーナ OPEN 17:30 / START 18:30

3月3日(火) 福岡：マリンメッセ福岡A館 OPEN 17:30 / START 18:30

3月4日(水) 福岡：マリンメッセ福岡A館 OPEN 17:30 / START 18:30

3月10日(火) 大阪：大阪城ホール OPEN 18:00 / START 19:00

3月11日(水) 大阪：大阪城ホール OPEN 18:00 / START 19:00

3月25日(水) 東京：有明アリーナ OPEN 18:00 / START 19:00

3月26日(木) 東京：有明アリーナ OPEN 18:00 / START 19:00 指定席 12,100円

ハートオブダイヤモンドシート(着席指定席) 12,100円

アップグレードチケット(ダイヤモンドクラス) 15,000円