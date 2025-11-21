À¸³èÊÝ¸îÈñ°ú¤²¼¤²¤ÎºÇ¹âºÛ°ãË¡È½·è¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬ÂÐ±þ¤ò·èÄê¡¡°ú¤²¼¤²¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤ÆÅö»þ¤Î¼õµë¼Ô¤ËÄÉ²Ã»Ùµë¡¡¸¶¹ð¤Ë¤Ï°ãË¡Ê¬¤òÁ´³Û»Ùµë
¹ñ¤ÎÀ¸³èÊÝ¸îÈñ¤ÎÂçÉý¤Ê°ú¤²¼¤²¤ò°ãË¡¤È¤·¤¿ºÇ¹âºÛÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï°ú¤²¼¤²¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¡¢Åö»þ¤Î¼õµë¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸îÈñ¤òÄÉ²Ã»Ùµë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âºÛ¤Ïº£Ç¯6·î¡¢¸üÏ«¾Ê¤¬2013Ç¯¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¡¢Êª²Á²¼Íî¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÀ¸³èÊÝ¸îÈñ¤òÂçÉý¤Ë°ú¤²¼¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ãË¡¤À¤È¤¹¤ëÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£È½·è¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¤Î²¼ÍîÎ¨¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÄ´À°¡×¤¬°ãË¡¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤Î°ú¤²¼¤²Î¨¤Ï4.78%¤Ç¤·¤¿¡£
¸üÏ«¾Ê¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾ÃÈñ¼ÂÂÖ¤Ê¤É¤«¤é¡¢º£²ó°ú¤²¼¤²Î¨¤ò2.49%¤È²þ¤á¡¢¸¶¹ð¤È¸¶¹ð°Ê³°¤ÎÅö»þ¤Î¼õµë¼Ô¤Ë¡¢º¹³ÛÊ¬¤ÎÊÝ¸îÈñ¤ª¤è¤½10Ëü±ß¤òÄÉ²ÃµëÉÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸¶¹ð¤Ë¤ÏÁÊ¾ÙÉéÃ´¤Ê¤É¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢ÊÌ¤ÎµëÉÕ¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÄ´À°¡×¤Ë¤è¤ë¸º³ÛÊ¬¤ª¤è¤½20Ëü±ß¤ÎÁ´¤Æ¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ï¡¢°ãË¡¤È¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÌ¤Î°ú¤²¼¤²Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄÉ²ÃµëÉÕ¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢¸¶¹ðÂ¦¤Ï¡ÖÈï³²¤Î´°Á´²óÉü¤Ë¤è¤ëÁá´üÁ´ÌÌ²ò·è¤ò²þ¤á¤Æ¶¯¤¯µá¤á¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤Î¼õµë¼Ô¤Ï¤ª¤è¤½300ËüÀ¤ÂÓ¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢ÊÝ¸îÈñ¤ÎÄÉ²ÃµëÉÕ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï2000²¯±ßÁ°¸å¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£