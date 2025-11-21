TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å8»þ38Ê¬¤Ë¡¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¤ò°°Àî»Ô¡¢ÂëÀ´Ä®¡¢Åì¿À³ÚÄ®¡¢ÅöËãÄ®¡¢ÈæÉÛÄ®¡¢°¦ÊÌÄ®¡¢ÅìÀîÄ®¡¢Èþ±ÍÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦°°Àî»Ô¡¢ÂëÀ´Ä®¡¢Åì¿À³ÚÄ®¡¢ÅöËãÄ®¡¢ÈæÉÛÄ®¡¢°¦ÊÌÄ®¤Ê¤É¤ËÈ¯É½¡ÊÀãÊøÃí°ÕÊó¡Ë 21Æü20:38»þÅÀ

Î±Ë¨ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢É÷Àã¤ä¹âÇÈ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾åÀîÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀã¤ä¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾åÀî¡¢Î±Ë¨ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ÍîÍë¤äÅÅÀþÅù¤Ø¤ÎÃåÀã¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£°°Àî»Ô
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡22Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£ÂëÀ´Ä®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡22Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£Åì¿À³ÚÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡22Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£ÅöËãÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡22Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£ÈæÉÛÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡22Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£°¦ÊÌÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡22Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£¾åÀîÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡22Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£ÅìÀîÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡22Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£Èþ±ÍÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡22Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ