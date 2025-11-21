²ÃÆ£À¶»ËÏº¡¢¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤Î¡È¹¤È´¤±¥Ó¥¸¥å¡É¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ä¡È³èÆ°µÙ»ß¡É·Ð¤Æ¡Ö°Ìò¡×¹¥±é¤Ç¡Ö»ÒÌò¥¤¥á¡¼¥¸¡×Ã¦µÑ
¡¡11·î19Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£À¶»ËÏº¤¬¡¢¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£½÷À¤Î²ÙÊª¤ò»ý¤È¤¦¤È¤·¤Æ·ù¤¬¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¡£X¤Ç¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢²ÃÆ£¤Î»ÒÌò»þÂå¤«¤é¤Î¡È·ãÊÑ¡É¤Ö¤ê¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢½÷À¥²¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÆü¾ï¤ÎÉÔËþ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦Æ±ÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡ÖÃË¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤äÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢É÷´Ö½Ó²ð¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¥²¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£²ÃÆ£¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥È¤Î¿©»ö¤Ç¤Î³ä¤ê´ª¤ä½÷À¤Î²ÙÊª¤ò»ý¤ÄºÝ¤ÎÇº¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÊüÁ÷Ä¾¸å¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô²ÃÆ£À¶»ËÏº¤¯¤ó½Ð¤Æ¤ë¤±¤É¥Ð¥Á¥¯¥½¥¤¥±¥á¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¼ã¤¤º¢¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¤ß¤¿¤¤¡Õ
¡Ô²ÃÆ£À¶»ËÏº¤¯¤ó¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡©¡©¡Õ
¡Ô¥¤¥±¥á¥ó²ÃÂ®¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢²ÃÆ£¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö°Å¤á¤ÎÃãÈ±¤Ç¾¯¡¹Æü¾Æ¤±¤·¤¿»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Ç24ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡²ÃÆ£¤Ï»ÒÌò»þÂå¤Î2009Ç¯¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎCM¡Ö¤³¤É¤âÅ¹Ä¹¡×¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ»Å»ö¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö2017Ç¯¤ËÃæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢3Ç¯´Ö¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¹â¹»¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ö¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¤Ï½Ð±é¤»¤º¡¢»ö¼Â¾å¤Î¡È³èÆ°µÙ»ß¡É¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£2024Ç¯5·î¤Ë¡Ø¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢Á´ÎÀÀ©¤Î³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢µÙÆü¤Ï¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æü¾ï¤Î±Ñ²ñÏÃ¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¼Çµï¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤Ç¤Û¤«¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¼è¤ì¤º¡¢»×¤¤Çº¤à¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸ÀÍÕ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÙ¤«¤¤½êºî¤ò³Ø¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡2020Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¸å¡¢Æ±Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÆ¤ÓÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÏª½Ð¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡È³èÆ°µÙ»ß¡É¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö2024Ç¯¤Î³Ø±à¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¹â¤Î¶µ»Õ 1Ç¯¸å¡¢»ä¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë¢£¤µ¤ì¤¿¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÀ¸ÅÌÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î¤¤¤¸¤á¤òÀèÆ³¤·¤¿¤ê¡¢Ã´Ç¤¶µ»Õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´ù¤ò½³¤êÈô¤Ð¤¹¤Ê¤É¡¢½ÀÏÂ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¡¢SNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯7·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤â¥Æ¥ì¥Ó¶É¤òÀêµò¤¹¤ëÉðÁõ½¸ÃÄ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼Ìò¤ò±é¤¸¡¢¶áÇ¯¤Ï°Ìò¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÒÌò»þÂå¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¿»Æ©¤·¡¢±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï³Ì¤òÇË¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î°ú¤½Ð¤·¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ö¤³¤É¤âÅ¹Ä¹¡×¤«¤é16Ç¯¡¢²ÃÆ£¤Ï¤µ¤é¤Ë³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤½¤¦¤À¡£