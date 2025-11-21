¡ÖÈó¸À¸ìÆ°²è¤Ë¤Ï²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×Æ°²èÇÛ¿®¤ÇÉÏº¤¤«¤éÃ¦µÑ¤Ø¡¡¡ÈÆüËÜ°ì¤ÎYouTuber¡É¥¬¡¼¥Ê¤Î¼ã¼Ô¤Ë¥Î¥¦¥Ï¥¦ÅÁ¼ø¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¸½ºß¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô6950Ëü¿ÍÄ¶¡ªÉ½¾ð¤ä¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡ÖÈó¸À¸ìÆ°²è¡×¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎYouTuber¡¢ISSEI¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÉÏº¤ÃÏ°è¤òµß¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤´¤ß¤Î»³¤Ë·²¤¬¤ëÇÏ¤äµí¡ÖÂ©¤òµÛ¤¦¤ÈÇÙ¤¬ÄË¤¤¡×
ÆüËÜNo.1 YouTuber¤¬ÉÏº¤¤Î³¹¤Ç¸«¤¿¤â¤Î
ÆüËÜNo.1 YouTuber¤ÎISSEI¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¡£¤³¤Î½©¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ¡ÈÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡É¤È¿·¤¿¤Ë»Ï¤á¤¿³èÆ°¡¢¤½¤ì¤¬À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥¬¡¼¥Ê¤ÎÉÏº¤¤òµßºÑ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¼óÅÔ¥¢¥¯¥é¤Ë¤¢¤ë¥¹¥é¥à³¹¡¢¥¢¥°¥Ü¥°¥Ö¥í¥·¡¼¡£2025Ç¯8·î¡¢ISSEI¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ¤³¤ÎÃÏ¤òË¬¤ì¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ISSEI¤µ¤ó
¡ÖÀ¸¤´¤ß¡Ä¤´¤ß¤Î½¤¤¤È¡¢¤½¤Î¤´¤ß¤¬Ç³¤ä¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê½¤¤¤È¡¢¤¢¤ÈÅÚ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤È¡£ÀµÄ¾¡¢¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£Â©¤òµÛ¤¦¤È¡ÊÇÙ¤¬¡ËÄË¤¤¡£µÛ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¶õµ¤¤ò¡×
ISSEI¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¤´¤ß¤òµù¤ëÇÏ¤äµí¤Î»Ñ¤¬¡Ä
JICA¡Ê¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î³¹¤Ç¤Ï½»Ì±¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÅÅ»Òµ¡´ï¤òÇ³¤ä¤·¶âÂ°¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÇä¤ë¤³¤È¤ÇÄÂ¶â¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ç³¤ä¤¹ºÝ¤Ë½Ð¤ëÍÆÇ¥¬¥¹¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÈà¤é¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï30Âå¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îºî¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤¤¤Æ¡¢JICA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¬¡¼¥ÊÁ´ÂÎ¤Î»ùÆ¸½¢Ï«¤Ï21.8%¤Ë¤â¾å¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆüÈæËã²»»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤½¤³¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡×
ISSEI¤µ¤ó
¡Ö¼«Ê¬¤ÏËÉ¸îÉþ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¿´¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬²ò·è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é²ò·è¤·¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×
ÆüËÜ°ìYouTuber ÉÏº¤µßºÑ ¥¬¡¼¥Ê¼ã¼Ô¤ËÀ©ºî¤Î¥³¥ÄÅÁ¼ø
¤½¤³¤ÇISSEI¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥°¥Ü¥°¥Ö¥í¥·¡¼¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤¿ÅÅ»Òµ¡´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤òºî¤ë¡¢Ä¹ºä¿¿¸î¤µ¤ó¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¡£
YouTuber¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢¥¹¥é¥à¤ËÊë¤é¤¹¼ã¼Ô¤ËÆ°²èÀ©ºî¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶µ¤¨¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤Î¼ý±×¤ò¸½ÃÏ¤Î¸ÛÍÑ¤ä´Ä¶À°È÷¤Ê¤É¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ISSEI¤µ¤ó
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç±¿±Ä¤È¤«¡ÊÆ°²è¤ÎºÆÀ¸¿ô¤ò¡Ë¿¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¼«Áö¤¹¤ë·Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤À¤±¤Ç²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
º£¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤âÊÔ½¸¤Ï¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ë¡£Ã¯¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÇÌ´¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤±¤ë¡×
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê¹ñ¤Ç¤âÊ¿Åù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ISSEI¤µ¤ó
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£
¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ºî¤ëÆ°²è¤¬¡¢¤è¤êÀ¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤Ë»ß¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä
¡È¤ä¤ëµ¤¡É¤òÂç»ö¤Ë ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¤Ç
·î¤Ë¿ô²ó¡¢¥¬¡¼¥Ê¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿Æ°²è¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä½¤Àµ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬ISSEI¤µ¤ó¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤È¥¬¡¼¥Ê¡¢¥ê¥â¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
ISSEI¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤º¥»¥ó¥¹¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¡¢¤¿¤À¡Ê²èÌÌ¤Î¡Ë¿¿¤óÃæ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀË¤·¤¤¡×
Æ°²è»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¼Ô ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¤µ¤ó
¡Ö¤¢¡Á¤½¤³¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤À¡×
ISSEI¤µ¤ó
¡ÖÎã¤¨¤Ð¤³¤³¡¢ÃíÌÜ¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥³¡¼¥é¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤À¤«¤é¥Õ¥¿¤ÎÉôÊ¬¤ò¤â¤¦¾¯¤·¡Ê²èÌÌ¤Î¡Ë¿¿¤óÃæ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
Æ°²è»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¼Ô ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¤µ¤ó
¡ÖOK¡ª¡×
»ëÄ°¼Ô¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ISSEI¤µ¤ó
¡Ö²¼¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÊÔ½¸¤Î»þÅÀ¤Ç¡£¡Ê¥³¡¼¥é¤¬¡ËÊ®¤½Ð¤¹¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê®¤½Ð¤¹¤È¤³¤í¤ò¡Ê²èÌÌ¤Î¡Ë¿¿¤óÃæ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¤¿¤À¡¢Èà¤é¤Î¡È¤ä¤ëµ¤¡É¤ò°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈISSEI¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ISSEI¤µ¤ó
¡Ö½ù¡¹¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦·Á¤Çº£¤Ï¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ°²èÀ©ºî¤Ï¡Ö¥¹¥é¥à¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ¤Íè¤òÍ¿¤¨¤ë¡×
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¬¡¼¥Ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÆ°²è¤òºî¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤«?¡×
¥Þ¥ê¥¯¡Ê9¡Ë¡¦¥µ¥ê¥¹¡Ê14¡Ë¡¦¥µ¥Ç¥£¥¯¡Ê13¡Ë
¡ÖYes¡ªÌÌÇò¤¤¤«¤é¤Í¡×
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ¥¨¥Ð¥ó¥¹¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¿¤Á¥¹¥é¥à¤Î¿Í´Ö¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤´¤ß¤Î»³¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÆü¡¹ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢Ä¯¤á¤¿¤êÅÐ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¥¤¥Ã¥»¥¤¤¬¤³¤Î¥¹¥é¥à¤Ë°ì½ï¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¡¢¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥é¥à¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ¤Íè¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤ª2¿Í¤ÎÌ´¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×
Æ°²è»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¼Ô ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¤µ¤ó
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ËÍ¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡×
ISSEI¤µ¤ó¤¬Æ°²è¤Ë¹þ¤á¤¿Ì´¡£¥¬¡¼¥Ê¤Î¼ã¼Ô¤È¼ê¤ò¤¿¤º¤µ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÂçÎÌ¤Î¤´¤ß¤¬¹¤¬¤ë³¹¤âÎÐË¤«¤Ê¾ì½ê¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ISSEI¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤ÀÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÌ´¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×
¼«Áö¤ò»Ù±ç »ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¤³¦¤Î¤¿¤á¤Ë
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ISSEI¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤¬ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¡¢³¤¤ò±Û¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤È·Ò¤¬¤ê¡¢Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÆîÇÈ²í½Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
»Ù±ç¤Ë¤Ï¿§¡¹¤Ê·Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¼«Áö¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤ËSDGs¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¤³¦¤òºî¤ë¾å¤Ç¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤ò»ä¤¿¤Á¤¬¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡Ê¥¬¡¼¥Ê¤Î¾õ¶·¤ò¡ËÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°ì¤Ä¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Æâ¤¢¤æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ò´î¤Ð¤»¤è¤¦¡×¤È»×¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡È¼«Áö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¡È¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÍýÍ³
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
JICA¥¬¡¼¥Ê»öÌ³½ê¤ÎÎëÌÚÅí»Ò½êÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¼«¸ÊÉ½¸½¤Ç¤¤ë¾ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¬¡¼¥Ê¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤¬¤½¤Î¡ØÉ½¸½¤Î¾ì½ê¡Ù¡Ø¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ISSEI¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ØÆ°²èºî¤ê¤¿¤¤¿Í¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¡Ø¤Ï¡¼¤¤¡ª¡Ù¤È¤¹¤´¤¯Á°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¡¸«¹§Ç·¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
»ùÆ¸½¢Ï«¤ÎÌäÂê¤Ï¤È¤Æ¤â¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤ß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¶âÂ°¤òÆÀ¤ÆÇä¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ÈÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎÆ°²èÀ©ºî¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤«Ìò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¸¤¤ëÌÜÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÎëÌÚ½êÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¬¡¼¥Ê¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÉáµÚÎ¨¤Ï¡È110%¡É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢3G¤Ê¤É¤Î¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬°¤¤ÃÏ°è¤â¤¢¤ë¤¿¤áÄÌ¿®ÎÁ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
YouTuber¤ÎISSEI¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈó¸À¸ìÆ°²è¤Ë¤Ï²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤Î¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ç¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ù±ç¤¹¤ë¡×¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ISSEI¤µ¤ó¤Ï¡Öµû¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µû¤ÎÄà¤êÊý¤ò°ì½ï¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ì»þÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ISSEI¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
