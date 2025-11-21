TBS NEWS DIG Powered by JNN

¸½ºß¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô6950Ëü¿ÍÄ¶¡ªÉ½¾ð¤ä¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡ÖÈó¸À¸ìÆ°²è¡×¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎYouTuber¡¢ISSEI¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÉÏº¤ÃÏ°è¤òµß¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤´¤ß¤Î»³¤Ë·²¤¬¤ëÇÏ¤äµí¡ÖÂ©¤òµÛ¤¦¤ÈÇÙ¤¬ÄË¤¤¡×

ÆüËÜNo.1 YouTuber¤¬ÉÏº¤¤Î³¹¤Ç¸«¤¿¤â¤Î

ÆüËÜNo.1 YouTuber¤ÎISSEI¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¡£¤³¤Î½©¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ¡ÈÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡É¤È¿·¤¿¤Ë»Ï¤á¤¿³èÆ°¡¢¤½¤ì¤¬À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥¬¡¼¥Ê¤ÎÉÏº¤¤òµßºÑ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£

Åìµþ¥É¡¼¥à30¸ÄÊ¬¤òÄ¶¤¨¤ë¹­¤µ¤Ë¡ÈÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤ÎÊè¾ì¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¥¬¡¼¥Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¼óÅÔ¥¢¥¯¥é¤Ë¤¢¤ë¥¹¥é¥à³¹¡¢¥¢¥°¥Ü¥°¥Ö¥í¥·¡¼¡£2025Ç¯8·î¡¢ISSEI¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ¤³¤ÎÃÏ¤òË¬¤ì¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

ISSEI¤µ¤ó
¡ÖÀ¸¤´¤ß¡Ä¤´¤ß¤Î½­¤¤¤È¡¢¤½¤Î¤´¤ß¤¬Ç³¤ä¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê½­¤¤¤È¡¢¤¢¤ÈÅÚ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤È¡£ÀµÄ¾¡¢¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£Â©¤òµÛ¤¦¤È¡ÊÇÙ¤¬¡ËÄË¤¤¡£µÛ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¶õµ¤¤ò¡×

ISSEI¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¤´¤ß¤òµù¤ëÇÏ¤äµí¤Î»Ñ¤¬¡Ä

JICA¡Ê¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î³¹¤Ç¤Ï½»Ì±¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÅÅ»Òµ¡´ï¤òÇ³¤ä¤·¶âÂ°¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÇä¤ë¤³¤È¤ÇÄÂ¶â¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢Ç³¤ä¤¹ºÝ¤Ë½Ð¤ëÍ­ÆÇ¥¬¥¹¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÈà¤é¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï30Âå¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îºî¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤¤¤Æ¡¢JICA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¬¡¼¥ÊÁ´ÂÎ¤Î»ùÆ¸½¢Ï«¤Ï21.8%¤Ë¤â¾å¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÆüÈæËã²»»Ò¥­¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤½¤³¤ÇÀ¸¤­¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡×

ISSEI¤µ¤ó
¡Ö¼«Ê¬¤ÏËÉ¸îÉþ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¿´¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬²ò·è¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é²ò·è¤·¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¡×

ÆüËÜ°ìYouTuber ÉÏº¤µßºÑ ¥¬¡¼¥Ê¼ã¼Ô¤ËÀ©ºî¤Î¥³¥ÄÅÁ¼ø

¤½¤³¤ÇISSEI¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥°¥Ü¥°¥Ö¥í¥·¡¼¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤¿ÅÅ»Òµ¡´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤òºî¤ë¡¢Ä¹ºä¿¿¸î¤µ¤ó¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¡£

YouTuber¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢¥¹¥é¥à¤ËÊë¤é¤¹¼ã¼Ô¤ËÆ°²èÀ©ºî¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶µ¤¨¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤Î¼ý±×¤ò¸½ÃÏ¤Î¸ÛÍÑ¤ä´Ä¶­À°È÷¤Ê¤É¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£

ISSEI¤µ¤ó
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç±¿±Ä¤È¤«¡ÊÆ°²è¤ÎºÆÀ¸¿ô¤ò¡Ë¿­¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¼«Áö¤¹¤ë·Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤À¤±¤Ç²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£

º£¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤âÊÔ½¸¤Ï¤Ç¤­¤ë¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ë¡£Ã¯¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÇÌ´¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤±¤ë¡×

ÆüÈæ¥­¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤É¤ó¤Ê´Ä¶­¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê¹ñ¤Ç¤âÊ¿Åù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×

ISSEI¤µ¤ó
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×

¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£

¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ºî¤ëÆ°²è¤¬¡¢¤è¤êÀ¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤Ë»ß¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä

 ¡È¤ä¤ëµ¤¡É¤òÂç»ö¤Ë ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¤Ç

·î¤Ë¿ô²ó¡¢¥¬¡¼¥Ê¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿Æ°²è¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä½¤Àµ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬ISSEI¤µ¤ó¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£

ÆüËÜ¤È¥¬¡¼¥Ê¡¢¥ê¥â¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä

ISSEI¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤º¥»¥ó¥¹¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¡¢¤¿¤À¡Ê²èÌÌ¤Î¡Ë¿¿¤óÃæ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀË¤·¤¤¡×

Æ°²è»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¼Ô ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¤µ¤ó
¡Ö¤¢¡Á¤½¤³¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤À¡×

ISSEI¤µ¤ó
¡ÖÎã¤¨¤Ð¤³¤³¡¢ÃíÌÜ¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥³¡¼¥é¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤À¤«¤é¥Õ¥¿¤ÎÉôÊ¬¤ò¤â¤¦¾¯¤·¡Ê²èÌÌ¤Î¡Ë¿¿¤óÃæ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×

Æ°²è»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¼Ô ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¤µ¤ó
¡ÖOK¡ª¡×

»ëÄ°¼Ô¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

ISSEI¤µ¤ó
¡Ö²¼¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÊÔ½¸¤Î»þÅÀ¤Ç¡£¡Ê¥³¡¼¥é¤¬¡ËÊ®¤­½Ð¤¹¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê®¤­½Ð¤¹¤È¤³¤í¤ò¡Ê²èÌÌ¤Î¡Ë¿¿¤óÃæ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×

¤¿¤À¡¢Èà¤é¤Î¡È¤ä¤ëµ¤¡É¤ò°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈISSEI¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£

ISSEI¤µ¤ó
¡Ö½ù¡¹¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦·Á¤Çº£¤Ï¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

Æ°²èÀ©ºî¤Ï¡Ö¥¹¥é¥à¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ¤Íè¤òÍ¿¤¨¤ë¡×

º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¬¡¼¥Ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

ÆüÈæ¥­¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÆ°²è¤òºî¤ë¤Î¤Ï¹¥¤­¤Ç¤¹¤«?¡×

¥Þ¥ê¥¯¡Ê9¡Ë¡¦¥µ¥ê¥¹¡Ê14¡Ë¡¦¥µ¥Ç¥£¥¯¡Ê13¡Ë
¡ÖYes¡ªÌÌÇò¤¤¤«¤é¤Í¡×

¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ¥¨¥Ð¥ó¥¹¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¿¤Á¥¹¥é¥à¤Î¿Í´Ö¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤´¤ß¤Î»³¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÆü¡¹ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢Ä¯¤á¤¿¤êÅÐ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤À¤«¤é¡¢¥¤¥Ã¥»¥¤¤¬¤³¤Î¥¹¥é¥à¤Ë°ì½ï¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¡¢¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥é¥à¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ¤Íè¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×

ÆüÈæ¥­¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤ª2¿Í¤ÎÌ´¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×

Æ°²è»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¼Ô ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¤µ¤ó
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ËÍ¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡×

ISSEI¤µ¤ó¤¬Æ°²è¤Ë¹þ¤á¤¿Ì´¡£¥¬¡¼¥Ê¤Î¼ã¼Ô¤È¼ê¤ò¤¿¤º¤µ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÂçÎÌ¤Î¤´¤ß¤¬¹­¤¬¤ë³¹¤âÎÐË­¤«¤Ê¾ì½ê¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£

ISSEI¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤ÀÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÌ´¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×

¼«Áö¤ò»Ù±ç »ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¤³¦¤Î¤¿¤á¤Ë

ÆüÈæ¥­¥ã¥¹¥¿¡¼:
ISSEI¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂç¤­¤Ê¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¤½¤ó¤Ê¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤¬ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¡¢³¤¤ò±Û¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤È·Ò¤¬¤ê¡¢Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£

ÆîÇÈ²í½Ó¥­¥ã¥¹¥¿¡¼:
»Ù±ç¤Ë¤Ï¿§¡¹¤Ê·Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¼«Áö¤Ç¤­¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤ËSDGs¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¤³¦¤òºî¤ë¾å¤Ç¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤ÎÆ°²è¤ò»ä¤¿¤Á¤¬¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡Ê¥¬¡¼¥Ê¤Î¾õ¶·¤ò¡ËÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°ì¤Ä¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

»³Æâ¤¢¤æ¥­¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ò´î¤Ð¤»¤è¤¦¡×¤È»×¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡È¼«Áö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡É¡È¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÍýÍ³

ÆüÈæ¥­¥ã¥¹¥¿¡¼:
JICA¥¬¡¼¥Ê»öÌ³½ê¤ÎÎëÌÚÅí»Ò½êÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¼«¸ÊÉ½¸½¤Ç¤­¤ë¾ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¬¡¼¥Ê¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤¬¤½¤Î¡ØÉ½¸½¤Î¾ì½ê¡Ù¡Ø¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼ÂºÝ¤Ë¡¢ISSEI¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ØÆ°²èºî¤ê¤¿¤¤¿Í¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¡Ø¤Ï¡¼¤¤¡ª¡Ù¤È¤¹¤´¤¯Á°¸þ¤­¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Ï¡¸«¹§Ç·¥­¥ã¥¹¥¿¡¼:
»ùÆ¸½¢Ï«¤ÎÌäÂê¤Ï¤È¤Æ¤â¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤ß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¶âÂ°¤òÆÀ¤ÆÇä¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ÈÀ¤³¦¤¬¹­¤¬¤é¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎÆ°²èÀ©ºî¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤«Ìò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¸¤­¤ëÌÜÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£

ÆüÈæ¥­¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÎëÌÚ½êÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¬¡¼¥Ê¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÉáµÚÎ¨¤Ï¡È110%¡É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¿¤À¡¢3G¤Ê¤É¤Î¥Í¥Ã¥È´Ä¶­¤¬°­¤¤ÃÏ°è¤â¤¢¤ë¤¿¤áÄÌ¿®ÎÁ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

YouTuber¤ÎISSEI¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈó¸À¸ìÆ°²è¤Ë¤Ï²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤Î¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ç¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö»Ù±ç¤¹¤ë¡×¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ISSEI¤µ¤ó¤Ï¡Öµû¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µû¤ÎÄà¤êÊý¤ò°ì½ï¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

°ì»þÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ÑÂ³¤Ç¤­¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ISSEI¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£