¡ÖÆüÅ¸¡×¤ËÂçÂô¤¿¤«¤ª¾ÓÁü²è¡È´°Çä²è²È¡ÉÃæÅç·òÂÀ»á¡Ö100Ç¯¸å¤âÃ¯¤«¤Î¶»¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×
11·î23Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÁí¹çÈþ½ÑÅ¸¡ÖÂè118²óÆüÅ¸¡×¤ÇÇÐÍ¥ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡Ê57¡Ë¤ÎÌó2¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¤Ê¾ÓÁü²è¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï²è²È¤ÎÃæÅç·òÂÀ»á¡Ê41¡Ë¡£20Âå¤Ç¡ÖÆüÅ¸¡×¤ÎÆÃÁª¤ò2ÅÙ³ÍÆÀ¤·¤ÆºÇÇ¯¾¯²ñ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÁ¤¯ÅÙ¤ËºîÉÊ¤¬Á´¤ÆÇä¤ì¤ë¡È´°Çä²è²È¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë²èÇì¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¹õÌøÅ°»Ò¤ä¥Ù¥Ã¥¡¼¡¢º´¡¹ÌÚ´õ¡¢ÇòÀÐËã°á¤é½÷À·ÝÇ½¿Í¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½é¤ÎÃËÀ·ÝÇ½¿Í¤ËÄ©Àï¡£¡Ö¤É¤¦¤»ÉÁ¤¯¤Ê¤é¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡È¤Û¤ÜÅù¿ÈÂç¡É¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
²ñ¾ì¤ò¿Ê¤à¤È¡¢½Å¸ü´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤Î°ú¤¯³¨²è¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¡ÖÂçÂô¤¿¤«¤ª¤òÉÁ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¤½¤ÎºîÉÊ¤ÎÁ°¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Â¤ò»ß¤á¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³¨²è¤ÎÃæ¤ÎÂçÂô¤Ï¡¢¡Ö¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÃæÅç¡Ë¤È100Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ËºÂ¤ê¡¢¡ÖÀ¸¤¤¶¤Þ¤¬¥Ô¥å¥¢¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÇò¤¤¥Ð¥é¤ò»ý¤Ã¤ÆÐÊ¤à¡£120¹æ¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤«¤éÀÅ¤«¤ËÁ°¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤ÏÁÔ´Ñ¤Ç¡¢°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆºîÉÊ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤ë¤È¤Þ¤¿°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¤³¤ì¤¬²ñ¾ì¤ÇÄ¾ÀÜ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦ÍýÍ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÃæÅç¤Ï¸À¤¦¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖËº¤ì¤¨¤Ì¤Ò¤È¡×¡£¥í¥·¥¢¤Î²è²È¡¢¥¤¥ï¥ó¡¦¥¯¥é¥à¥¹¥³¥¤¤ÎÌ¾¤¬¡ÖËº¤ì¤¨¤Ì½÷¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤Ä¤±¤¿¡£¡Ö100Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤ëÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â³¨¤òÉÁ¤¯¤È¤¤Ï¡¢100Ç¯¸å¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â¤½¤¦¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿³¨¤ÎÀ¸³¶¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³¨²è¤ÏÃ¯¤«¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ì¤Ð100Ç¯¤È¤¤¤¦»þ¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤â100Ç¯¸å¤Ë¤âÃ¯¤«¤Î¶»¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¤«¤Í¤ÆÂçÂô¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ÎÇ°¤¬¤¢¤ê¡¢30Âå¤Î¤³¤í¤«¤é¡Ö¤Ü¤ó¤ä¤ê¤ÈÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£º£Ç¯3·î¤Ë½éÂÐÌÌ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ä»Å»ö´Ñ¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¡£¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë9·î¤«¤éÌó1¥«·î¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤½¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¼Ì¿¿¤ò¼Ì¤¹¤À¤±¤À¤ÈÉ½ÌÌÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÉÁ¤¯Á°¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÝÇ½¿Í¤ÎÊý¤Ï¤É¤¦ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢µÕ¤ËÀÚ¤ê¼è¤êÊý¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤¬ÂçÂô¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç»÷¤»¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ²ñÏÃ¤·¤¿»þ´Ö¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð±éºî¤ò¸«¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Ï¥ª¡¼¥é¤ÈÊ¬¸ü¤µ¡¢½Å¸ü´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤ä¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¶¯¤µ¡¢³¨¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤êÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤¤°Å¤á¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤ÆÆâÂ¦¤ÎÀ¤³¦¤ÎË¤«¤µ¤Þ¤ÇÉÁ¤±¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ºîÉÊ¤Ë¤ÏÃæÅç»á¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î¤Û¤«¡¢´°À®»þ¤Ë¸«¤»¤¿ºÝ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÂçÂô¤Î¥µ¥¤¥ó¤â¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÅç¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õÂú¤·¤¿ºÝ¤ÎÂçÂô¥µ¥¤¥É¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª»Å»ö¤ò¼õ¤±¤ë´ð½à¤Ï¡Ø¥É¥¥É¥¤Ç¤¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤Î²è²È¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ø¥Ð¥é¤È°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤¿¤Î½é¤á¤Æ¤«¤â¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¸«¤»¤¿»þ¤Ï¡Ø²¶¤è¤ê¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªË»¤·¤¤Ãæ¤Ç¼õ¤±¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ç¤Î¡ÖÆüÅ¸¡×¤Ï23Æü¤Þ¤Ç¡£º£ºî¤â¡ÖÆüÅ¸¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤¢¤ê¤¤ÇÆ°¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£Å¸Í÷²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Öº£¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤¤¤¯¤é¤Ç¤â³¨¤¬À¸À®¤Ç¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½Ìý³¨¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ØÆüÅ¸¡Ù¤ÏÄ¦¹ï¡¢¹©·ÝÈþ½Ñ¡¢½ñ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¤ºîÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¾¾Èø¹¬Ç·²ð¡Û
¢¡ÃæÅç·òÂÀ¡Ê¤Ê¤«¤¸¤Þ¡¦¤±¤ó¤¿¡Ë1984Ç¯¡Ê¾¼59¡Ë12·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³ØÂ¤·Á³ØÉôÌý³¨³Ø²ÊÂ´¶È¡£Âç³Ø3Ç¯»þ¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÀ©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï1000ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¡£½÷À¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¼Ì¼Â³¨²è¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢09Ç¯¤È14Ç¯¤ËÆüÅ¸ºÇ¹â¾Þ¤Ç¤¢¤ëÆÃÁª¤ò¼õ¾Þ¡£ÇòÆü²ñ¡¦ÆüÅ¸²ñ°÷¡£¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤âÂ¿¤¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¤Ò¤Í¤¯¤ì3¡×¡¢TBS¡ÖÃæµïÀµ¹¤Î¶âÍËÆü¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¿¤Á¤Ø¡×¤ä¡ÖNEWS23¡×¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£TBS¡Ö¥°¥Ã¤È¥é¥Ã¥¯¡ª¡×¤äTOKYO MX¡Ö¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡×¤Ç¤Ï¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¸µÈà¤Î°ä¸À¾õ¡×¤Ç¤Ï³¨²èÃ´Åö¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤¿¡£21Ç¯¤Ë¤ÏÃø½ñ¡Ö´°Çä²è²È¡×¤â½ÐÈÇ¡£