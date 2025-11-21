女優の森田望智（29）が21日、自身のインスタグラムを更新。27年度前期連続テレビ小説「巡（まわ）るスワン」のヒロインを務めることを報告した。

森田は「2027年度前期 連続テレビ小説『巡るスワン』主人公を務めさせていただくことになりました。脚本はバカリズムさんです」と報告。「私が一番びっくりしております。顎関節症になりそうなほど開いた口が塞がりません」と明かし、会見のオフショットを公開した。

そして「朝ドラという大切なバトンをお預かりできること胸がいっぱいです 今まで関わってくださった全てのみなさまに恩返しができるよう、力の限り走り抜きたいと思います」と思いをつづり、「どうぞ、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

この投稿にファンやフォロワーからも「おめでとうございます〜！ ついに朝ドラ主演！ しかもバカリズムさんの脚本！！ もう今から名作の予感しかないです」「おめでとうございます、楽しみにしています」「朝ドラヒロインおめでとうございます。再来年まで待ち切れない…楽しみにしています」など、多くの祝福コメントが寄せられている。