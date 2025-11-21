BLUEGOATSが、2026年4月28日に1stアルバム『さらば青春の光』をリリースすることを発表した。

2021年に結成され、青春ロックアイドルとして共同スローガン「あなたと私でBLUEGOATS」を掲げながら横浜アリーナ満員を目標に活動中の彼女たち。楽曲は2000年代初頭の青春ロック楽曲を中心に構成され、菅波栄純（THE BACK HORN）らが楽曲提供を行っている。

結成以来初のアルバムリリースとなる今作には、全10曲以上の新曲を書き下ろし予定。BLUEGOATSはこのアルバムリリースへ向け2025年中にリリースイベントを開催するほか、2026年1月28日には恵比寿 LIQUIDROOM にて6thワンマンライブ＜さらば青春の光＞を開催する。

◆ ◆ ◆

■メンバーコメント

■ほんま・かいな

全部新曲のアルバムを出そうとなった時は全部新曲のアルバム？となりました が今はもう全部新曲のアルバムでーーす！！！！の気持ちです！超最高！自信 作！よろしくお願いします！全員聞いてくれーーー！！頼む！！！

■ダイナマイト・マリン

メンバーの想いや個性が詰まってる超Goodアルバムです！

BLUEGOATSを愛してくれるあなた、そしてこれから出会うあなたへ、この アルバムと共に、色んなヤバいとこに羽ばたいていこう！きっと連れて行ってくれる！連れてく

■チャンチー

BLUEGOATS初の12曲新曲アルバムを出させていただきます！！

今までとこれからの4人の想いが詰まっています！

自分と重ねてみたり、少しでも自分の知らなかった感情が湧く曲を探してくれ たりして楽しんで欲しいです！

■ソンソナ

BLUEGOATS初のアルバムを皆さんにお届けできることがとっても嬉しいで す！

“BLUEGOATSっぽさ”とその”4人の色”を存分に感じられる内容だと思ってい ます

たくさん楽しんでもらえますように♡

◆ ◆ ◆

■1stアルバム『さらば青春の光』

2026年4月28日(火) 発売

形態数:1形態

価格: \2,250(税込)

品番: QARF-60368 ＜リリースイベント＞

2025年11月30日(日)18:00~タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO

2025年12月29日(月)13:00~タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDI

And more…

■6thワンマンライブ＜さらば青春の光＞

2026年1月28日 恵比寿 LIQUIDROOM

開場 18:00/開演 19:00