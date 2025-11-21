BLUEGOATS、来年4月に1stアルバム『さらば青春の光』リリース決定
BLUEGOATSが、2026年4月28日に1stアルバム『さらば青春の光』をリリースすることを発表した。
2021年に結成され、青春ロックアイドルとして共同スローガン「あなたと私でBLUEGOATS」を掲げながら横浜アリーナ満員を目標に活動中の彼女たち。楽曲は2000年代初頭の青春ロック楽曲を中心に構成され、菅波栄純（THE BACK HORN）らが楽曲提供を行っている。
結成以来初のアルバムリリースとなる今作には、全10曲以上の新曲を書き下ろし予定。BLUEGOATSはこのアルバムリリースへ向け2025年中にリリースイベントを開催するほか、2026年1月28日には恵比寿 LIQUIDROOM にて6thワンマンライブ＜さらば青春の光＞を開催する。
■メンバーコメント
■ほんま・かいな
全部新曲のアルバムを出そうとなった時は全部新曲のアルバム？となりました が今はもう全部新曲のアルバムでーーす！！！！の気持ちです！超最高！自信 作！よろしくお願いします！全員聞いてくれーーー！！頼む！！！
■ダイナマイト・マリン
メンバーの想いや個性が詰まってる超Goodアルバムです！
BLUEGOATSを愛してくれるあなた、そしてこれから出会うあなたへ、この アルバムと共に、色んなヤバいとこに羽ばたいていこう！きっと連れて行ってくれる！連れてく
■チャンチー
BLUEGOATS初の12曲新曲アルバムを出させていただきます！！
今までとこれからの4人の想いが詰まっています！
自分と重ねてみたり、少しでも自分の知らなかった感情が湧く曲を探してくれ たりして楽しんで欲しいです！
■ソンソナ
BLUEGOATS初のアルバムを皆さんにお届けできることがとっても嬉しいで す！
“BLUEGOATSっぽさ”とその”4人の色”を存分に感じられる内容だと思ってい ます
たくさん楽しんでもらえますように♡
■1stアルバム『さらば青春の光』
2026年4月28日(火) 発売
形態数:1形態
価格: \2,250(税込)
品番: QARF-60368
＜リリースイベント＞
2025年11月30日(日)18:00~タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO
2025年12月29日(月)13:00~タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDI
And more…
■6thワンマンライブ＜さらば青春の光＞
2026年1月28日 恵比寿 LIQUIDROOM
開場 18:00/開演 19:00
