モノブライト、約8年ぶり再始動後の第3弾「この道の続きで」MVはロードムービー風
モノブライトが、約8年ぶり本格的再始動後第3弾にして3ヶ月連続リリースの最終作となる配信シングル「この道の続きで」のMVを公開した。
その映像は、桃野(Vo)が「この道の続きで」の歌詞を記したボードを手にし、秋一色に染まった山々が織りなす風景をバックに、ヒッチハイクを行うロードムービー風の仕上がりだ。『デッドマン』等で知られるジム・ジャームッシュ監督の映画に登場するような、80’sの匂いが漂う衣服を身に纏い、ギターのハードケースを携えた桃野。ザ・ビートルのヒッチハイクに成功し、映像中の時間帯も刻一刻と変化していく。空が赤に染まりゆく頃、降車する桃野。秋に一層深く感じられる郷愁を一身に背負い、辿り着いたのは湖畔だった。
「この道の続きで」は桃野が、家族や恋人、友達と歩く帰り道の何気ない会話、彼らと共に過ごした時間に思いを馳せて制作したナンバーだ。そんな愛おしい時間を思い返すかのように、マーティン製のアコースティックギターを湖畔で掻き鳴らす桃野。ヒッチハイクをモチーフに、歌詞に落とし込まれた誰もが歩む道を、耽美的な映像で表現したミュージックビデオの完成だ。
モノブライトは再始動後、第1弾配信シングル「ジャンピンジャックフラッシュ」、第2弾配信シングル「君だってパイオニア」、そして本作「この道の続きで」にて、何度でも挑戦する全ての人々へ捧げる三部作の音源およびミュージックビデオを3ヶ月連続リリースした。さらに、2026年2月には東京および大阪のクアトロツアーを開催することが決定している。
■第3弾配信シングル「この道の続きで」
発売日：2025年11月12日(水)
形態：ダウンロード & ストリーミング
配信リンク：https://lnk.to/monobright_ThisRoad
■＜monobright Live Tour 2026 『ジャンピンジャックフラッシュ』＞
2月13日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
2月19日(木) 東京・渋谷CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
※チケット先行受付は10月21日(火)23時59分まで
詳細：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=235390
