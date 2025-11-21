モノブライトが、約8年ぶり本格的再始動後第3弾にして3ヶ月連続リリースの最終作となる配信シングル「この道の続きで」のMVを公開した。

その映像は、桃野(Vo)が「この道の続きで」の歌詞を記したボードを手にし、秋一色に染まった山々が織りなす風景をバックに、ヒッチハイクを行うロードムービー風の仕上がりだ。『デッドマン』等で知られるジム・ジャームッシュ監督の映画に登場するような、80’sの匂いが漂う衣服を身に纏い、ギターのハードケースを携えた桃野。ザ・ビートルのヒッチハイクに成功し、映像中の時間帯も刻一刻と変化していく。空が赤に染まりゆく頃、降車する桃野。秋に一層深く感じられる郷愁を一身に背負い、辿り着いたのは湖畔だった。

「この道の続きで」は桃野が、家族や恋人、友達と歩く帰り道の何気ない会話、彼らと共に過ごした時間に思いを馳せて制作したナンバーだ。そんな愛おしい時間を思い返すかのように、マーティン製のアコースティックギターを湖畔で掻き鳴らす桃野。ヒッチハイクをモチーフに、歌詞に落とし込まれた誰もが歩む道を、耽美的な映像で表現したミュージックビデオの完成だ。

モノブライトは再始動後、第1弾配信シングル「ジャンピンジャックフラッシュ」、第2弾配信シングル「君だってパイオニア」、そして本作「この道の続きで」にて、何度でも挑戦する全ての人々へ捧げる三部作の音源およびミュージックビデオを3ヶ月連続リリースした。さらに、2026年2月には東京および大阪のクアトロツアーを開催することが決定している。

■＜monobright Live Tour 2026 『ジャンピンジャックフラッシュ』＞

2月13日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00

2月19日(木) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00

※チケット先行受付は10月21日(火)23時59分まで

詳細：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=235390

