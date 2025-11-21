Homecomings¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê
Homecomings¤¬2026Ç¯2·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãI¡Çm not ok. you¡Çre not ok. and that¡Çs ok.¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
12·î18Æü¤ÎEX THEATER ROPPONGI¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÇÊ¡ÅÄÊæÆáÈþ(B, Cho)¤¬Â´¶È¸å¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£2·î¤ËµþÅÔ¡¢¶âÂô¡¢Âçºå¡¢¹áÀî¡¢Ê¡²¬¡¢»¥ËÚ¤ò½ä¤ê¡¢3·î¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¡¢ÀçÂæ¡¢Åìµþ¤Ç³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë1¼¡Àè¹Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãI¡Çm not ok. you¡Çre not ok. and that¡Çs ok.¡ä
2026Ç¯2·î10Æü(²Ð)µþÅÔ¡¦KYOTO MUSE
OPEN 18:00 / START 19:00
2026Ç¯2·î11Æü(¿å½Ë) ÀÐÀî¡¦¶âÂôvanvan V4
OPEN 16:30 / START 17:00
2026Ç¯2·î20Æü(¶â) Âçºå¡¦ÇßÅÄShangri-La
OPEN 18:30 / START 19:00
2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ) ¹áÀî¡¦¹â¾¾ Sound space RIZIN¡Ç
OPEN 16:30 / START 17:00
2026Ç¯2·î23Æü(·î½Ë) Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬ BEAT STATION
OPEN 16:00 / START 17:00
2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ) ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚSPiCE
OPEN 16:00 / START 17:00
2026Ç¯3·î13Æü(¶â) °¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° JAMMIN¡Ç
OPEN 18:00 / START 19:00
2026Ç¯3·î15Æü(Æü) µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ Darwin
OPEN 16:30 / START 17:00
2026Ç¯3·î18Æü(¿å) Åìµþ¡¦LIQUIDROOM
OPEN 18:00 / START 19:00
TICKET
STANDING 5,500±ß
³Ø³äSTANDING 4,000±ß
Homecomings¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë1¼¡Àè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕ¡ÊÁ´¹ñ¡Ë
https://w.pia.jp/t/homecomings-tour2026/
´ü´Ö¡§11·î21Æü(¶â)20:00¡Á11·î30Æü(Æü)23:59
¤ªÌä¹ç¤»¡§HOTSTUFFPROMOTION 050-5211-6077
´ë²èÀ©ºî¡§Second Royal Records / ¥«¥¯¥Ï゙¥ê¥¹゙¥à / HOT STUFF PROMOTION
¶¨ÎÏ : PONY CANYON
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Homecomings ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Homecomings ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Homecomings ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Homecomings ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok