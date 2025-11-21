°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢ÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç±é¤¸¤¿¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡ÖÉÔ³Î¼Â¤ÊÌ¤Íè¤Ç¤â¡¢ÌÀÆü¤Ø´õË¾¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¼«Í³¤Ê¸¢Íø¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢²¬ÅÄ¾À¸¡¢ÊÁËÜ»þÀ¸¡¢ÀÄÌÚ¿ò¹â¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢Çò»³Çµ°¦¡¢ÀÆÆ£Í³µ®¡¢¾¾½ÅË¡¢Ìò½ê¹»Ê¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£ºîÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡ÖÉÔ³Î¼Â¤ÊÌ¤Íè¤Ç¤â¡¢ÌÀÆü¤Ø´õË¾¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¼«Í³¤Ê¸¢Íø¡×¤È¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°²ÅÄ°¦ºÚ¡õ²¬ÅÄ¾À¸¡¢ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì
¡¡ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÈÀ¸¤¤ë¡É¡£¡Ö¿Í¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤«¤òÌä¤¦¡¢¹üÂÀ¤ÊÎÏ¶¯¤¤±Ç²è¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£º£¡¢¤³¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢´ÑµÒ¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î²¦½÷¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬Éã¤ÎÉü½²¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤â¡¢»à¼Ô¤Î¹ñ¤ÇºÆ¤Ó¡¢½ÉÅ¨¤ËÉü½²¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤¹¤ëÊª¸ì¡£¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤ò°²ÅÄ¤¬¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤È¶¦¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í´Ç¸î»Õ¡¦À»¡Ê¤Ò¤¸¤ê¡Ë¤ò²¬ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿´¶ÁÛ¤ò°²ÅÄ¤Ï¡Ö¥×¥ì¥¹¥³¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë³¨¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤éÀ¼¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é1Ç¯È¾¤¯¤é¤¤¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸ø³«¤ÏÀè¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÌµ»ö¤Ë¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó°²ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÀëÅÁ¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Èº£Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°²ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤ÊÇÐÍ¥¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯ÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡£²Î¤Ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤Ã¤ÆÊª¸ì¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤ë¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤«¤é»ä¼«¿È¤¹¤´¤¯ÎÏ¤ò¤â¤é¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°²ÅÄ¤Ï¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¼«Ê¬¤òÇû¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤·¤â¾¯¤·¤Ï°ìÅÙ¤ÏÊú¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÉÔ³Î¼Â¤ÊÌ¤Íè¤Ç¤âÌÀÆü¤Ø´õË¾¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¼«Í³¤Ê¸¢Íø¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡¡
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¡ÖÄ¹ÊÔ¤ÎÀ¼Í¥¼«ÂÎ¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÎËÍ¤ò´ÆÆÄ¤¬Í¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö°ì½ï¤ËÀ»¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ß¡Ö¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢°¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ò¤É¤³¤«Ëº¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â´ÆÆÄ¤«¤é²ÈÂ²¤Î²¹¤«¤µ¤äå«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°²ÅÄ°¦ºÚ¡õ²¬ÅÄ¾À¸¡¢ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì
¡¡ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÈÀ¸¤¤ë¡É¡£¡Ö¿Í¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤«¤òÌä¤¦¡¢¹üÂÀ¤ÊÎÏ¶¯¤¤±Ç²è¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£º£¡¢¤³¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢´ÑµÒ¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î²¦½÷¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬Éã¤ÎÉü½²¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤â¡¢»à¼Ô¤Î¹ñ¤ÇºÆ¤Ó¡¢½ÉÅ¨¤ËÉü½²¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤¹¤ëÊª¸ì¡£¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤ò°²ÅÄ¤¬¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤È¶¦¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í´Ç¸î»Õ¡¦À»¡Ê¤Ò¤¸¤ê¡Ë¤ò²¬ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°²ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤ÊÇÐÍ¥¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯ÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡£²Î¤Ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤Ã¤ÆÊª¸ì¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤ë¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤«¤é»ä¼«¿È¤¹¤´¤¯ÎÏ¤ò¤â¤é¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°²ÅÄ¤Ï¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¼«Ê¬¤òÇû¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤·¤â¾¯¤·¤Ï°ìÅÙ¤ÏÊú¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÉÔ³Î¼Â¤ÊÌ¤Íè¤Ç¤âÌÀÆü¤Ø´õË¾¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¼«Í³¤Ê¸¢Íø¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡¡
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¡ÖÄ¹ÊÔ¤ÎÀ¼Í¥¼«ÂÎ¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÎËÍ¤ò´ÆÆÄ¤¬Í¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö°ì½ï¤ËÀ»¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ß¡Ö¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢°¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ò¤É¤³¤«Ëº¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â´ÆÆÄ¤«¤é²ÈÂ²¤Î²¹¤«¤µ¤äå«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£