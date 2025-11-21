ËÌ³¤Æ»¤ÎÈþ½÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢Æ©ÌÀ´¶¥Ð¥Ä¥°¥ó¤ÎÎ¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Í¥Ã¥ÈÀä»¿¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÉ¡åºÎï¤Ç¹â²á¤®¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÊUHB¡Ë¤Î¼ÆÅÄÍ´Î¤ºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤È¤ÎÎ¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³¤¤¬»÷¹ç¤¦Èþ½÷¥¢¥Ê¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¡Ê¤Û¤«2Ëç¡Ë
¡¡¼ÆÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÉã¤ÈÊì¤ÈÇòÉÍÎ¹¹Ô¤Ø¡¡ÇÈ¤Î²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¡£¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²ñÏÃ¤â¡¢Î¹Àè¤À¤È²¿¤À¤«¾¯¤·ÆÃÊÌ¤Ë´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¡ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡¡¼¡¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Î¾¿Æ¤ÈÎ¹¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£°ì½ï¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢³¤´ß¤Ç½¦¤Ã¤¿³³Ì¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸«¤»¤¿¤ê¡¢Í¼ÍÛ¤ÎÃæ¤ÇÂÅò¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î¥«¥Ã¥È¤âÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÉ¡åºÎï¤Ç¹â²á¤®¡×¡Ö¾Ð´é¤¬»÷¹ç¤¦²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤¤ª¾î¤µ¤ó¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤Û¤Ã¤³¤ê´¶¤¬Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¼ÆÅÄÍ´Î¤ºÚ¡Ê¤·¤Ð¤¿ ¤æ¤ê¤Ê¡Ë
1999Ç¯9·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£ÂçºåÉÜÎ©Âç³Ø½Ð¿È¤È¤¤¤¦³ØÎò¤ò»ý¤Ä¡£Ã´ÅöÈÖÁÈ¤Ï¡Ø¤¤¤Ã¤È¤³¡ª¡Ù¤ä¡Ø½ÐÄ¥¡ª Yagien Ballpark¡Ù¤Ê¤É¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¼ÆÅÄÍ´Î¤ºÚ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷uhb_yurina¡Ë
