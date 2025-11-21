²ÆìÊÖ´Ô¸ò¾Ä¡ÈÌ©»È¡É¤ÎÃ²´ê¾õ¡¡¸©¤Ë´óÂ£
1972Ç¯¤Î¡Ö²ÆìÊÖ´Ô¡×¤Ë¸þ¤±¡¢Åö»þ¤Îº´Æ£±Éºî¼óÁê¤Î¡ÖÌ©»È¡×¤È¤·¤ÆÂÐÊÆ¸ò¾Ä¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³Ë¤Î¡ÖÌ©Ìó¡×¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤Ã¤¿¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î¸Î¡¦¼ãÀô·É»á¤¬²Æì¸©Ì±¤Ë¤ï¤Ó¤ëÆâÍÆ¤Î¡ÖÃ²´ê¾õ¡×¤¬²Æì¸©¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ãÀô»á¤ÎÃ²´ê¾õ¤ÏÊ¡°æ¸©Æâ¤ÎÃËÀ¤¬ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼ãÀô»á¤Î¸Î¶¿¤ÎÊ¡°æ¸©±ÛÁ°»Ô¤òÄÌ¤¸¡¢21Æü¡¢²Æì¸©¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¡¢¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ãÀô»á¤Ï²ÆìÊÖ´Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥¯¥½¥óÀ¯¸¢¤Î¹â´±¤é¤È¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÊÖ´Ô¸å¤âÍ»ö¤ÎºÝ¤Ë²Æì¤Î´ðÃÏ¤Ø¤Î³Ë¤ÎºÆ»ý¤Á¹þ¤ß¤òÇ§¤á¤ë¡ÖÌ©Ìó¡×¤¬·ë¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ãÀô»á¤Ï1994Ç¯¡¢Ì©Ìó¸ò¾Ä¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿²ó¸ÜÏ¿¤ò½ÐÈÇ¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë½ñ¤¤¤¿¡ÖÃ²´ê¾õ¡×¤Ç¼ãÀô»á¤Ï¡¢º´Æ£À¯¸¢¤¬·Ç¤²¤¿¡Ö³ËÈ´¤ËÜÅÚÊÂ¤ß¡×¤ÎÊÖ´Ô¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë³Ë¤Î¡ÖÌ©Ìó¡×¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³´ðÃÏ¤â²Æì¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤Ê¤É¸©Ì±¤¬Ë¾¤ó¤À·Á¤ÎÆüËÜÉüµ¢¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö·ë²ÌÀÕÇ¤¡×¤ò¼è¤ë¤È¤·¤Æ¼«·è¤¹¤ë·è°Õ¤òµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2Ç¯¸å¡¢¼ãÀô»á¤Ï¼«Âð¤ÇÉþÆÇ¼«»¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æì¸©¤Ïµ®½Å¤ÊÎò»ËÅª»ñÎÁ¤È¤·¤ÆÍè·î¡¢¼ãÀô»á¤Î°ä½ñ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤³¤Î¡ÖÃ²´ê¾õ¡×¤ò¸©¸øÊ¸½ñ´Û¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£