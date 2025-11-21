プロ野球・巨人の長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会が21日、東京ドームで行われ、今季オリオールズでプレーした菅野智之投手が思いを語りました。

菅野投手は、2012年のドラフト会議で1位指名を受けて巨人に入団。長年、巨人のエースとして奮闘をみせ、今季は35歳でメジャー挑戦。1年目から10勝をあげました。

巨人入団当時を思い返し、「僕はルーキーの時からキャンプの時に声をかけてもらって、東京ドームに来た際にも温かい言葉であったりとか激励の言葉をかけてもらったので、本当に感謝してます」とコメント。

さらに、「今の野球界にはいないようなスーパースターっていう言葉がよく似合う選手であり、監督さんだったと思うので、これだけ日本の野球が発展したのは長嶋さんのおかげだと思う。感謝の気持ちを持って参加させていただきました」と敬意を示しました。

長嶋さんが亡くなった6月3日の翌日、敵地シアトルで7回1失点の好投。白星を手にしました。この試合については、「驚きというかびっくりしました。去年もすごく元気そうな姿を拝見していたので、それと同時に明日の試合を絶対に抑えないといけないなと思いました」と当時を振り返りました。

最後には、「本当に多大なる功績というか、野球界に素晴らしいものを残していってくれたと思うので、僕なんか足元にも及ばないですけど、今後野球界に何か少しでも残していけたら」と熱い思いを語りました。