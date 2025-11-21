Æ£¥ÎÀî¡¢µÕÅ¾¤ÎÆÍ¤Íî¤È¤·¤Ç£²¾ì½ê¤Ö¤ê¾¡¤Á±Û¤·¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡×
¢¡ÂçÁêËÐ¡¡¢¦¶å½£¾ì½êÂè£±£³Æü¡Ê£²£±Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÅìÁ°Æ¬£±£²ËçÌÜ¡¦Æ£¥ÎÀî¡Ê°ËÀª¥Î³¤¡Ë¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£À¾Æ±£·ËçÌÜ¡¦°¤±ê¡Êï¤»³¡Ë¤È¤Î°ìÈÖ¡£Áê¼ê¤ÎÊÑ²½¤ËÆ§¤óÄ¥¤Ã¤ÆÈ¿·â¤·¡¢°¤±ê¤ò¤Ï¤ï¤»¤¿¤¬¡¢Àè¤Ë¹Ô»Ê¤¬ÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Î©¤Á¹ç¤¤ÉÔÀ®Î©¡£»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î¼èÁÈ¤ÏÁê¼ê¤ÎÆÍ¤²¡¤·¤Ë¸åÂà¤·¤¿¤¬¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤ÇµÕÅ¾¤ÎÆÍ¤Íî¤È¤·¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤¤¤¤ÁêËÐ¤Ç½éÆü¤«¤é£µÏ¢¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á°È¾Àï¤ÎÅÚÉ¶¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢£¸ÆüÌÜ¤«¤é£´Ï¢ÇÔ¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢£±£²ÆüÌÜ¤«¤é£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¿·ÆþËë¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê°ÊÍè¡¢£²¾ì½ê¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¡£ËëÆâºÇÇ¯¾¯¤Î£²£°ºÐ¤Ï¡Ö¾¡¤Á±Û¤·¤¬·ü¤«¤Ã¤¿°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£