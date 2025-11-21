　本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受けAI・半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前日比1198円安の4万8625円と大幅に反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は41社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、12月16日を基準日に1株を5株に株式分割を実施する日本動物高度医療センター <6039> [東証Ｇ]など。そのほか、高松コンストラクショングループ <1762> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1762> 高松グループ　東Ｐ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1803> 清水建　　　　東Ｐ　建設業
<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<2914> ＪＴ　　　　　東Ｐ　食料品

<3197> すかいらーく　東Ｐ　小売業
<3593> ホギメデ　　　東Ｐ　繊維製品
<3659> ネクソン　　　東Ｐ　情報・通信業
<4812> 電通総研　　　東Ｐ　情報・通信業
<5288> アジアパイル　東Ｐ　ガラス土石製品
<5352> 黒崎播磨　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<6039> 動物高度医療　東Ｇ　サービス業
<6357> 三精テクノロ　東Ｓ　機械
<6841> 横河電　　　　東Ｐ　電気機器

<7269> スズキ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7520> エコス　　　　東Ｐ　小売業
<7595> アルゴグラフ　東Ｐ　情報・通信業
<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<7698> アイスコ　　　東Ｓ　卸売業
<7921> 宝＆ＣＯ　　　東Ｐ　その他製品

<8060> キヤノンＭＪ　東Ｐ　卸売業
<8267> イオン　　　　東Ｐ　小売業
<8630> ＳＯＭＰＯ　　東Ｐ　保険業
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<9072> ニッコンＨＤ　東Ｐ　陸運業
<9433> ＫＤＤＩ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9532> 大ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9719> ＳＣＳＫ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9837> モリト　　　　東Ｐ　卸売業
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業

<9948> アークス　　　東Ｐ　小売業


株探ニュース