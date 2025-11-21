本日の【上場来高値更新】 高松グループ、動物高度医療など41銘柄 本日の【上場来高値更新】 高松グループ、動物高度医療など41銘柄



本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受けAI・半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前日比1198円安の4万8625円と大幅に反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は41社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、12月16日を基準日に1株を5株に株式分割を実施する日本動物高度医療センター <6039> [東証Ｇ]など。そのほか、高松コンストラクショングループ <1762> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ 建設業

<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業

<1762> 高松グループ 東Ｐ 建設業

<1801> 大成建 東Ｐ 建設業

<1802> 大林組 東Ｐ 建設業

<1803> 清水建 東Ｐ 建設業

<1941> 中電工 東Ｐ 建設業

<1950> 日本電設 東Ｐ 建設業

<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業

<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品



<3197> すかいらーく 東Ｐ 小売業

<3593> ホギメデ 東Ｐ 繊維製品

<3659> ネクソン 東Ｐ 情報・通信業

<4812> 電通総研 東Ｐ 情報・通信業

<5288> アジアパイル 東Ｐ ガラス土石製品

<5352> 黒崎播磨 東Ｐ ガラス土石製品

<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業

<6039> 動物高度医療 東Ｇ サービス業

<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械

<6841> 横河電 東Ｐ 電気機器



<7269> スズキ 東Ｐ 輸送用機器

<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業

<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業

<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業

<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業

<7520> エコス 東Ｐ 小売業

<7595> アルゴグラフ 東Ｐ 情報・通信業

<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業

<7698> アイスコ 東Ｓ 卸売業

<7921> 宝＆ＣＯ 東Ｐ その他製品



<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 卸売業

<8267> イオン 東Ｐ 小売業

<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業

<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業

<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業

<9433> ＫＤＤＩ 東Ｐ 情報・通信業

<9532> 大ガス 東Ｐ 電気・ガス業

<9719> ＳＣＳＫ 東Ｐ 情報・通信業

<9837> モリト 東Ｐ 卸売業

<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業



<9948> アークス 東Ｐ 小売業





株探ニュース

