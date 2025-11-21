箱根駅伝シンポジウム（報知新聞社後援）が２１日、東京・千代田区のよみうり大手町ホールで開催され、元神奈川大監督で関東学連副会長の大後栄治氏、山梨学院大の大崎悟史監督、東京世界陸上マラソン代表の小山直城（ホンダ）、同１万メートル代表の葛西潤（旭化成）が登壇した。

２０２４年パリ五輪と東京２０２５世界陸上のマラソン代表の小山は東京農業大卒。１０月に行われた予選会で、母校は２年ぶり７１回目の本戦出場を決め「昨年（の予選会で）東京農業大は順大と１秒差（の１１位で出場ならず）だったので卒業生でも悔しさはあった。本当に出られてうれしいですね」と喜んだ。

１万メートルの自己ベストが２７分２１秒５２で、予選会は個人１４位のエース・前田和摩の走りについては「予選会は本調子ではないと聞いた中でこの走りは驚いている」とたたえた。

選手たちには本戦出場のお祝いをできていないと明かし「本戦は現地に応援しに行くのでそのときに声をかけられたら」と語った。当日の観戦予定は「電車に乗って１区から５区まで回る予定」。チームには「予選会で上位５人が５０番以内に入っているので、往路をしっかり戦って、復路もしっかり粘ればシード権も見えてくると思う」と分析し、同大名物の「大根踊りを一緒にできれば」とエールを送った。

また、隣に座った創価大卒の葛西潤（旭化成）にも司会者から当日の観戦予定を聞かれると、思わず小山に向かって「一緒に行きますか（笑）」と誘った。