¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤â²ñ¸«¤ÇÎÞ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¡ÈÇÔÀï¡É¤ò¸«Â³¤±¤¿µ¼Ô¡Ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤¤¤À68Ç¯¤Î¿ÍÀ¸
Ï»Àîµü»á¤Ï7·î¤ÎE-1Áª¼ê¸¢¤â´Ú¹ñ¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡11·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÏµÞ¤Ë»î¹ç°Ê³°¤ÎÏÃ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÏ»Àîµü»á¤¬¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¤Ë68ºÐ¤ÇÀÂµî¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡Ö¥¬¡¼¥ÊÀï¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç´ÆÆÄ¤ÏÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤ÎÁ°¡¹Æü¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤éÏ»Àî»á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¤Ï¤â¤¦¿²¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢ÌÌ²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¿²´é¤ò¸«¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤ÏÉ½¾ð¤ò°Å¤¯¤·¡¢´ñÀ×¤Î²óÉü¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï»Àîµü»á¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡1981Ç¯¡¢Âç³ØÂ´¶È¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿Ï»Àî»á¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤í¤Ï¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ°Å¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£1964Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¤¿¤á¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï1968Ç¯¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¤Ç3°Ì¤Ëµ±¤¯¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Åö»þ¤Î¶¯²½Áª¼êÁØ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÇö¤¯¡¢¼çË¤¤À¤Ã¤¿³øËÜË®ÌÐ»á¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤¬ÉÂµ¤¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢1970Ç¯¥á¥¥·¥³¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ÏÍ½Áª¤ÇÇÔÂà¡£1972Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿Ï»Àî»á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¼Ò¤·¡¢¤½¤ÎÀìÌç»ï¤ÎÊÔ½¸Éô¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¡£»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¿¹¹§»ü»á¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£¥É¥¤¥ÄÎ±³Ø¤Ç»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤òËá¤¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î»ØÆ³¼Ô¤ÎÀÚ¤ê»¥¡×¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¹´ÆÆÄ¤ÎÌö¿Ê¤ò¡¢Ï»Àî»á¤Ï¤Ä¤Ö¤µ¤Ë¸«¤ëÎ©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÏÃíÌÜÅÙ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤ÎÏ»Àî»á¤¬¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£1981Ç¯5·î¤Ë¿¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î½é¹ç½É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢ÀéÍÕ¸©¸¡¸«Àî¤ÎÎý½¬¾ì¤Ë¹Ô¤¡¢¤½¤Î¸å¤º¤Ã¤È¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¿¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÃå¼Â¤ËÎÏ¤òÉÕ¤±¡¢1983Ç¯9·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿1984Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØÍ½Áª¤Ç1¼¡Í½Áª¤òÆÍÇË¡£ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢Âç²ñÁ°¤Î¹ç½É¤Ë¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¼Ô¤ÏÀìÌç»ï2¼Ò¤À¤±¡£Åö»þ¡¢ÄÌ¿®¼Ò¤ä¿·Ê¹¼Ò¤ÏÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Áª¼ê¤ò¹ç½É½ê¤«¤éÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢´ÆÆÄ¤Ë¿À¼Ò¤Ç¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤íÍ»ÄÌ¤¬Íø¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡ºÇ½ªÍ½Áª¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç½¸Ãæ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿Ï»Àî»á¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÆüËÜ¤¬4Ï¢ÇÔ¤·¡¢ÇÔÂà¤¹¤ëÍÍ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤Î¸å¤Î1986Ç¯¥á¥¥·¥³¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ç¤Ï¡¢¿¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï´Ú¹ñ¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤ÐËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Û¡¼¥à¥¢¥ó¥É¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÂÐÀï¤ÇÆüËÜ¤ÏÏ¢ÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ï»Àî»á¤Ï¥½¥¦¥ë¤Ç´Ú¹ñ¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¥é¥ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Ï»Àî»á¤¬¼èºà¤Î¤¿¤á¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤¬Æ°Àþ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤«¤éÆÍ¤ÃÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢·Ù´±¤«¤é½Æ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´í¸±¤Ê¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÊÌ¤Î·Ù´±¤¬È¯Ë¤¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÌµ»ö¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Ï»Àî»á¤Ï¡¢ÇÔÀïÄ¾¸å¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬µã¤¤¸¤ã¤¯¤ë»Ñ¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ò¼èºà¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤È¤·¤Ã¤«¤ê¿®Íê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Îµ»ö¤¬¡¢¤½¤³¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÏ»Àî»á¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇÔÀï¤ò¸½ÃÏ¤Ç¸«Â³¤±¤¿¡£¤È¤¤Ë¤Ïµ»ö¤Ï¾ð½ïÅª¤Ç¡¢¸«¾å¤²¤¿¶õ¤ËÉâ¤«¤ó¤ÀÃæÅì¤Î·î¤ÎÉÁ¼Ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÌÜ¤òÍî¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸«¤¿¤È¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÆüËÜÇÔÀï¤Î¥¹¥³¥¢¤«¤é»î¹çÆâÍÆ¤ËÂ³¤¯¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊ¸³ØÅª¤Ê¹á¤ê¤Î¤¹¤ë¸¶¹Æ¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
¡ÖÌÀÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡°ìÊý¤ÇÈãÈ½µ»ö¤ÏÄ¾µå¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬Ï»Àî»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈãÈ½Åª¤Ê¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Û¤É¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î°¦¾ð¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ï»Àî»á¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÀìÌç»ï¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÎòÇ¤¤·¡¢2010Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤ËÉë¤¤¤Æ¼èºà¤òÂ³¤±¤¿¡£2022Ç¯¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë°å¼Ô¤«¤éÇÙ¤ÎÀÚ½ü¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼èºà¸½¾ì¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òµñ¤ß¡¢ÅêÌô¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤â¤¤¤Ä¤Ç¤â´é¤ò¸«¤»¡¢»î¹çÁ°Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡ÖÌÀÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ÊÀ¼¤Ç¼ÁÌä¤·¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤ª¤ª¤è¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÅú¤¨¤ë¤Ê¤É¤Î°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Í¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þÏ»Àî»á¤Ï¥¬¥ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸½¾ì¤Ë¤Ï´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£7·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿E-1Áª¼ê¸¢¤Ç¤â¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç²ñÅÓÃæ¤ÇÂÎÄ´¤¬°²½¤·¡¢´Ú¹ñÀï¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌµÇ°¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡9·î¤Ë¡ÖÎå¤Þ¤¹²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä³ÆÃÄÂÎ¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÂß¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢Ã¯¤â2¤«·î¸å¡¢¤³¤ó¤ÊÁá¤¤¤ªÊÌ¤ì¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÏ»Àî»á¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤È¡Ö¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤â¾¡¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¿¹²í»Ë / Masafumi Mori¡Ë