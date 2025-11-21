Áë¤Ê¤·³°´Ñ¤Î²È¡¢´ØÀ¾¤«¤é°Ü½»¤·¤Æ¡ÈÍýÁÛ¤ÎÊë¤é¤·¡É¼Â¸½¤·¤¿ÈëÌ©¡Ú½»¿Í½½¿§¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î½Ù²ÏÂÀÏº¡¢»°Á¥Èþ²Â¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø½»¿Í½½¿§¡Á²È¤Î¿ô¤À¤±¤¢¤ë ²ÈÂ²¤Î¥«¥¿¥Á¡Á¡Ù(¸å5¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë)¤Î22ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ØÀ¾¤«¤éÄ¹Ìî¸©¸¶Â¼¤Ø°Ü½»¡ª¿¹¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¿¤º¤àÂç³«¸ý¥Ï¥¦¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú½»¿Í½½¿§¡ÛÀµÌÌ¤È¤Ï°ìÅ¾¡ªÎ¢Â¦¤Ë¤Ï23Ëç¤â¤ÎÁë¤¬¡Ä
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¿ÛË¬·´¸¶Â¼¡£½»¿Í¡Ê¥¢¥ë¥¸¡Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤ë4¿Í²ÈÂ²¡£É×ºÊ¤Ï´ØÀ¾½Ð¿È¤Ç¡¢ºòÇ¯¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¸¶Â¼¤Ë°Ü½»¤·²È¤ò·ú¤Æ¤¿¡£
¡¡²È¤ÏÁë¤¬1¤Ä¤â¤Ê¤¤¡¢´°Á´¤ËÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿·Á¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê³°´Ñ¡£¼Â¤ÏÊÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤Ê²°º¬¤Ç³°ÊÉ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î»ëÀþ¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹õ¤¤²°º¬¤¬Ç÷¤êÂç¤¤¯¸«¤¨¤ë²È¤À¤¬¡¢²£¤«¤é¸«¤ë¤ÈÇö¤¯¡¢´Ö¸ý17¥á¡¼¥È¥ë¤ËÂÐ¤·±ü¹Ô¤¤Ï¤ï¤º¤«4¥á¡¼¥È¥ë¡£·úÄÚ¤Ï20ÄÚ¤Ç¡¢ºÙÄ¹¤¤·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¸¼´Ø¤Î±ü¤ÎÂç³«¸ý¤«¤é¤Ï°ìÌÌ¤ÎÎÐ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÈÏ°ÏÁ´¤Æ¤¬¼«Âð¤ÎÄí¡£¥¢¥ë¥¸¤Ï300ÄÚ°Ê¾å¤Î¹Âç¤Ê¿¹¤ò¹ØÆþ¤·¡¢ÌÚ¡¹¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¿¹¤ÎÃæ¤Ë²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿¹¤ÎÃæ¤Ë½»¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Äí¤Î¹¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤¿¡×¤ÈºÊ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ú¤Ú¤¤Î¨¤Ï¤ï¤º¤«6¡ó¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡·ëº§¸å¡¢Ê¼¸Ë¤Ë¹¤¤Äí¤¬¤¢¤ëÍýÁÛÅª¤Ê²È¤ò·ú¤Æ¤¿É×ºÊ¡£ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áë¤ò³«¤±¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ï¤Ð¤«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤è¤êÍýÁÛ¤ÎÊë¤é¤·¤òµá¤á¤Æ¡¢°Ü½»¤ò·è°Õ¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÂèÆó¤Î·Ú°æÂô¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢½»¤ß¿´ÃÏ¤Ç·è¤Þ¤ë³¹¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÁ´¹ñ1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¸¶Â¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²È¤ÎÎ¢Â¦¤Ë²ó¤ë¤È¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ³°´Ñ¤ÏÁë¤À¤é¤±¡£¤½¤Î¿ô¤Ê¤ó¤È23Ëç¤â¤¢¤ë¡£²È¤Î¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÄí¤ÎÎÐ¤òÂçËþµÊ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÏÅ·°æ¹â7¥á¡¼¥È¥ë¡¢7Ä¡¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¶õ´Ö¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ï»Å»ö¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢Áë¤«¤éÄí¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢°Ü½»¤òµ¡¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Ï³¬ÃÊ¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶Â¼¤Ë°Ü½»¤·¤Æ1Ç¯¡£É×¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿Êë¤é¤·¤¬º£¡¢Á´Éô¤Ç¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï100ÅÀËþÅÀ¡×¤È¸ì¤ë¡£
