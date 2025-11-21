大阪のラジオ局・ラジオ大阪は21日、12月21日深夜24時～25時30分に特別番組「新野新さんを偲ぶ 鶴瓶ひとりのぬかるみの世界」を生放送で放送すると発表した。1978年4月から89年10月まで11年半にわたって同局で放送された深夜ラジオ番組「鶴瓶・新野のぬかるみの世界」が、一夜限りの特別番組として当時の放送時間に“復活”。9月に老衰のため90歳で死去した放送作家・新野新さんと「ぬかるみ-」を担当していた落語家の笑福亭鶴瓶が出演する。



【写真】懐かし～放送当時のスタジオの様子

同局は「『ぬかるみの世界』を聴く人は『ぬかる民』と呼ばれました。新野さんは『ぬかる民』たちに愛され、番組にとってなくてはならない人でした。この特別番組では、笑福亭鶴瓶さんがリスナーからの投書をもとに番組の想い出や夢・悩みを紹介しながら新野さんの色々な想い出を語っていきます」と告知した。



さらに「当時の『ぬかる民』、また、『ぬかるみの世界』や新野新さん・鶴瓶さんが大好きだというリスナーの皆さまからのおたよりをお待ちしています。『新野先生の想い出』や『ぬかるみの世界の想い出』、『これからの夢』、『今かかえている悩み』などを募集しています。ぜひお寄せください」と呼びかけた。



「ぬかるみの世界」は、鶴瓶と新野さんが“うだ話”を展開。ぬかる民と呼ばれるリスナーによって、爆発的人気を誇った。女子高生からの投書がきっかけで、番組内で呼びかけた1980年の新世界ツアーには5000人が殺到。大阪府警の機動隊が出動し、翌朝の新聞社会面に大きく載るなど数々の伝説を残している。



（よろず～ニュース編集部）