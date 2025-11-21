まさかの事態に大歓喜した柴犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で8万7000回再生を突破し、「涙が出てしまいます」「笑顔になるのマジたまらん」「素敵なサプライズでホッコリ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：柴犬と空港までお出かけ→通りかかった一台の車に『お姉ちゃん』が乗っていて…】

車で空港に向かう柴犬

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」で紹介されているのは、のどかな田舎に暮らす柴犬の『らんまる』くんの姿です。この日、いつも通り車でお散歩に出かけたというらんまるくん。到着したのは普段行く場所ではなかったため、らんまるくんはクンクン調査を始めたそうです。

実は、そこは空港近くの山でした。調査をしながら山頂まで登ると、ちょうど夕陽が落ちる時間。その素晴らしい眺めに感動していると、近くで飛行機の音が…。らんまるくんは、飛行機に気が付いてしばらく佇んでいたといいます。

なにやら様子がおかしい…？

飛行機が見えたことで、なにかを察した様子のらんまるくん。急いで下山したそうです。すると、そこには1台の車が停まっていました。やっぱり何かがおかしい…。そんな風に感じたらんまるくんは、車に入ろうとしたそうです。

らんまるくんは、ピョンピョン跳ねたり、車に飛びついたり、明らかに落ち着きを失っている様子だったそう。そこで車の扉を開けると、らんまるくんは急いで車内へ飛び上がりました。

まさかのサプライズに感情爆発！！

実は、その車にはお姉ちゃんが乗っていたのです。お姉ちゃんは、現在らんまるくんとは離れて暮らしているとか。しかしらんまるくんにとっては大好きな家族のひとり。車で再会を果たすと、「なでて！」と言わんばかりに大歓喜したといいます。突然のサプライズに大喜びするらんまるくん、見ているだけで心が和みます…♡

お姉ちゃんも、らんまるくんとの再会が嬉しくて仕方ありません。らんまるくんの頭をなでて再会の挨拶をしたそうです。

らんまるくんは車に乗るとおとなしくなるとのことで、お姉ちゃんと挨拶を済ませるとすぐに静かになったとか。帰りは、お姉ちゃんとの再会を噛みしめながら、ニコニコ笑顔で車に揺られていたといいます。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「こっちまで幸せな気持ちになれる」「らんまるが嬉しいと俺も嬉しい」「久しぶりにお姉ちゃんに会えて良かったね」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」には、らんまるくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。