¡¡Åìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âè7Æü¤Ï21Æü¡¢Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¥±ËÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¤Ç°ñÎ´ÂÀÏº¡ÊSMBCÆü¶½¾Ú·ô¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£20Æü¤Î400¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¡Ö¶ä¡×¤ËÂ³¤¯º£Âç²ñ2¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¡£ÆüËÜÀª¤ÎÄÌ»»ºÇÂ¿¥á¥À¥ë¤ÏÂîµåÃË»Ò¤Î´öÅçÀ¯¹¬¤Î21¸Ä¤È¤µ¤ì¡¢Á°²ó¤Þ¤Ç¥á¥À¥ë19¸Ä¤Î°ñ¤Ï¤³¤ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡½÷»Ò50¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®¤Çµ×ÊÝÆî¡ÊÂçÆüËÜ¥À¥¤¥ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë¤Ï2°Ì¡£
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹·è¾¡¤ÇÌð¥±ÉôÌæ²Ä¡Ê¥¼¥ó¥ê¥ó¥Ç¡¼¥¿¥³¥à¡ËÌð¥±Éô¿¿°á¡ÊÃÞ»ç½÷³Ø±àÂç¡ËÁÈ¤¬Ãæ¹ñ¥Ú¥¢¤òÇË¤ê¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï±ÊÀÐÂÙ´²¡ÊÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥àÀ¶¿å±à¡Ë¿¹ËÜÍªÀ¸¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ³¤¹â¡ËÁÈ¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡£