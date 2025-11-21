＜大相撲十一月場所＞◇十三日目◇21日◇福岡・福岡国際センター

【映像】元人気力士、気になる「現在の姿」

大相撲十一月場所も残り三日、優勝争いの行方が気になる終盤戦。そんななか、十三日目の中継で解説者として登場した元力士の“現在の姿”が注目を集めた。ファンからは「お肌モチモチ」「低音イケボ」と反響が相次いだ。

横綱・大の里（二所ノ関）、横綱・豊昇龍（立浪）、関脇・安青錦（安治川）という新時代を担う3力士が優勝争いを繰り広げている大相撲十一月場所。十三日目、ABEMAの中継では解説として元前頭の鏡桜が登場した。

鏡桜はモンゴル・ウブルハンガイ出身、昭和63年（1988年）生まれの37歳。平成15年（2003年）七月場所で初土俵を踏み、平成26年（2014年）一月場所で新入幕。現役時代は身長181センチ、体重143.6キロの体格を持ち、最高位は前頭九枚目まで上り詰めた力士だ。令和5年（2023年）三月場所で引退するまで、生涯戦歴は437勝408敗65休（117場所）、幕内戦歴は43勝62敗（7場所）の実績を残している。

そんな鏡桜が解説者として出演。ABEMAでは今場所からキャッチコピーをつけて解説者を紹介しており、鏡桜は「温かい語り口で解説！“寄り添う語り”」と紹介。このキャッチコピーを聞いた鏡桜は「嬉しいです。（キャッチコピーを）つけていただいて」と笑顔を見せ、実況の小出アキラアナウンサーも「今日も力士に寄り添いながら、“優しく優しく”という解説をお願いいたします。さっそく笑顔がはじけていて空気が明るくなります（笑）」と頬を緩ませた。

鏡桜の現在の姿を見た視聴者からの反響も続々。コメント欄には「かわいい」「優しそう」「笑顔最高」「低音イケボ」「お肌モチモチ」「ゆるキャラ」と好評の声が相次いだ。（ABEMA／大相撲チャンネル）