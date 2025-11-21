

「FINAL FANTASY XIV GOODS SHOP AKIHABARA」イメージ

タイトーは12月19日、「FINAL FANTASY XIV GOODS SHOP AKIHABARA」をオープンする。クラフトビール＆ゲームバー「EXBAR TOKYO plus AKIHABARA」内に位置する同店舗は、「ファイナルファンタジーXIV」グッズに特化した初の常設店となる。

グリダニアのマーケットをモチーフに、ゲームの世界観を体験しながら、買い物を愉しめる空間を提供する。「ファイナルファンタジーXIV」のグッズが一同に会する、国内外の消費者に愉しんでもらえる空間として今後も旬な商品を取り揃えていく。詳しい情報は店舗公式「X」、および「インスタグラム」を確認してほしいとのこと。



「FINAL FANTASY XIV GOODS SHOP AKIHABARA」イメージ

混雑状況によって、整理券を配布する場合がある。整理券配布の情報は店舗X（＠EXBAR＿AKIHABARA）を確認してほしいという。

秋葉原は国内外の観光客が集まるエリアであり、日本文化やゲームカルチャーを体験したい訪日外国人に向けて、「ファイナルファンタジーXIV」の世界観を楽しめるスポットを提供することで、新たな集客と地域活性化につなげる。



「ファイナルファンタジーXIV スターライト・マグカップ」

GOODSは、「ファイナルファンタジーXIV スターライト・マグカップ」、「ファイナルファンタジーXIV ： 黄金のレガシー ゲーミングマウスパッド」、「ファイナルファンタジーXIV スターライト・クッションカバー」の3商品を12月19日から先行販売する。そのほか、随時「ファイナルファンタジーXIV」の新商品を販売する。



「ファイナルファンタジーXIV スターライト・クッションカバー」

12月19日から、ファイナルファンタジーXIVグッズを「3000円（税込）以上」購入の消費者にポストカードをプレゼントする（ひとり1日1枚まで、なくなり次第終了）。

タイトー独自開発のセルフサーブビアタップシステム“Shall We Tap？”を中心に、酒やソフトドリンクとともにレトロゲームなどを愉しめる。ビールが好きな人はもちろん、友人と絆を深める場として利用できたり、待ち合わせ、二次会・三次会にも利用できる。さらに、ドリンクバーや軽食メニューを用意し、カフェとしても活用できる。EXBAR TOKYO plus AKIHABARA店のShall We Tap？では、国内外で人気のクラフトビールなど全24種のタップから堪能できる。ビールだけでなく、サワーやハイボールなども用意している。

［店舗情報］

店名：EXBAR TOKYO plus AKIHABARA（エクスバー トーキョー プラス アキハバラ）

オープン日：5月2日（金）グランドオープン

所在地：東京都千代田区神田佐久間町1丁目6番地1 秋葉原東西自由通路

営業時間：10:00〜23:00 ラストオーダー22:30

定休日：年中無休

タイトー＝https://www.taito.co.jp