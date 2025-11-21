エービーシー・マートは、三重県四日市市のイオンタウン四日市泊1Fにおいて「ABC−MART イオンタウン四日市泊店」を11月21日からオープンした。

子どもから大人までライフスタイルや用途に合わせて、足元を提案するABC−MARTが、イオンタウン四日市泊に11月21日からオープンする。NIKE・adidas・VANSなどの人気ブランドスニーカーから、ビジネスシューズ、レディースパンプス、レディースサンダルやキッズスニーカーまで幅広い取り扱いに加え、ABC−MARTでしか手に入らない限定モデルも多数用意している。四日市市では初なるABC−MARTだという。

オープンを記念して、「ABC−MART イオンタウン四日市泊店」において11月21日から買い物をおトクに楽しめるキャンペーンも開催する。

オープン記念キャンペーンとして、アプリポイントを3倍付与する。通常、1000円（税込）以上の支払いで100円ごとに1ポイント付与のところ、1000円（税込）以上の支払いで100円ごとに3ポイント付与する。まとめ買い割引として、2点合計5000円（税込）以上の購入で500円OFF、1万円（税込）以上の購入で1000円OFFとなる。

［ABC−MART イオンタウン四日市泊店 店舗情報］

店舗名：ABC−MART イオンタウン四日市泊店

所在地：三重県四日市市泊小柳町4−5−1 1F

営業時間：10:00〜21:00

エービーシー・マート＝https://www.abc-mart.net