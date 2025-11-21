ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、「極旨 黒豚まんてりやき」を11月25日から全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。

「極旨 黒豚まん」は、具材比率50％にこだわり、国産の黒豚と玉ねぎを100％使用した具材と、もっちり弾力のある生地が特長で、2019年の発売以降、多くの消費者に好評を得て、累計販売数7000万食を突破しており、昨年には、第82回「ジャパン・フード・セレクション」の最高位であるグランプリを受賞した中華まん。

発売7年目となる今年9月には、初のフレーバーとして、アンケート調査（1月に黒豚まん購入者約2000人を対象に実施した“「極旨 黒豚まん」で食べてみたい味”アンケート調査）で「極旨 黒豚まん」で食べてみたい味No.1にランクインした“カレー味”を商品化した「極旨 黒豚まんカレー」を発売し、好評を得たという。

今回、第2弾として、アンケート調査で「極旨 黒豚まん」で食べてみたい味No.2にランクインした“てりやき味”を商品化した。



「極旨 黒豚まんてりやき」

「極旨 黒豚まんてりやき」は、「極旨 黒豚まん」のこだわりである、国産の黒豚と玉ねぎを100％使用し、もっちり弾力のある生地はそのままに、具材の中心に淡路島産玉ねぎを100％使用した、素材本来の甘みをいかしたてりやきソースを入れた。高級割烹などでも使用される厳選した醤油と、九重味淋の「九重櫻」をはじめとしたこだわり抜いた調味料を使用したてりやきソースとなっている。

また、ソースとの一体感を出すために、黒豚と玉ねぎをてりやき味に味付けし、アクセントに粗挽き黒胡椒を入れ、何口でも食べ進めたくなる「大人のてりやき」の味わいに仕上げた。重量、食感、素材、生地とすべてにこだわったこの冬限定の“至極の一品”を、この機会にぜひ、賞味してほしい考え。

［小売価格］240円（税込）

［発売日］11月25日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp