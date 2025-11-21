µÆÀµ½¡¼òÂ¤¡¢ÆüËÜ¼òÂ¤¤ê¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Ã°Àº¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿ÀµÅýÇÉ¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¡ÖµÆÀµ½¡ BESIDE 700mL¡×¤òÈ¯Çä
µÆÀµ½¡¼òÂ¤¤Ï¡¢11·î25Æü¤«¤é¡¢Æ±¼Ò½é¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¡ÖµÆÀµ½¡ BESIDE 700mL¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖBESIDE¡×¤Ï¡¢6¼ïÎà¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¡Ê¥¸¥å¥Ë¥Ñ¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¡¢¥³¥ê¥¢¥ó¥À¡¼¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ô¡¼¥ë¡¢µÈÌî¿ù¡Ë¤ò»ÈÍÑ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼ê´Ö¤òÀË¤·¤Þ¤º¸ÄÊÌ¤Ë¾øÎ±¤·¡¢¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢±ü¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿´ÅÌ£¤È¡¢¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ëÍ³Íè¤Î¿É¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤¬ÆÃÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ÄÊÌ¤Î¸¶¼ò¤òÄ´¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÄ´ÏÂ¤·¤¿²º¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Ã®ÃùÂ¢¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆµÈÌî¿ù¤ò»ÈÍÑ¡£´Å¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î¿É¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
°û¤ßË°¤¤·¤Ê¤¤ÆüËÜ¼ò¤ò¤Ò¤È¤¹¤¸¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿Æ±¼Ò¤À¤«¤é¤³¤½¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¸¥ó¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÖBESIDE¡×¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤«¤é¡È¤¤¤Ä¤â¤ä¤µ¤·¤¯ÎÙ¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÁêËÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ç»î¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢´Å¤¯¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï4500±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë
