双子の母・中川翔子、“個人的MVP”に選んだベビーアイテム「これがないと生きていけません！」

今年の9月に双子を出産し、現在は育児に奮闘中の中川翔子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【ベビー用品】役立つアイテムを本気レビュー』という動画を公開。今回の動画では、中川さんが「ガチマストアイテム」「このアイテムたちがあったから乗り越えられた」とコメントするほど便利なベビーアイテムを紹介してくれました！

中川さんが「MVPです！」「これがないと生きていけません！というくらい素晴らしいアイテム」と紹介した商品がこちら。

◼︎哺乳びん除菌・乾燥器

ピジョン / 哺乳びんスチーム除菌・乾燥器 ポチット 税込17,380円(公式サイトより)

ボタンひとつで、哺乳瓶の除菌〜乾燥が完了するアイテム。

240mlサイズを同時に5本まで一度にまとめて除菌・乾燥ができるから、時短で手間がかかりません。

乾燥後は容器のなかで衛生的に保管することができます。

◼︎便利さに感激

中川さんは「哺乳瓶洗う時、病院だとさ薬を入れて1時間（水に）つけておいて」「その後ビショビショのやつ（哺乳瓶）を乾燥させて」「疲れてくるとうっかり忘れて『まだビショビショのままだー！』みたいな」とコメント。

その上で「これはなんと薬を入れるとか塩素を使うとかそういうのがなくて」と、お水を入れるだけで高温のスチーム洗浄し、乾燥まで完了できるアイテムについて説明しつつ「素晴らしい！こんなんでいいの！？って」と感激した様子で語ってくれました。

■動画もチェック

動画では、こちらの商品以外のも、中川さんの育児に大活躍しているアイテムの数々を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。