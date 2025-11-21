三菱鉛筆は、「クセになる、なめらかな書き味。」の「JETSTREAM （ジェットストリーム）」シリーズから、5機能でマルチに使えて社会人を中心に多くの人から好評を得ている「ジェットストリーム 多機能ペン 4＆1」（インク色：黒、赤、青、緑／ボール径：0.38mm、0.5mm、0.7mm／シャープ芯径：0.5mm／軸色 ： 全9色）の新軸色を12月1日に発売する。

「ジェットストリーム 多機能ペン 4＆1」は、5機能を搭載し1本でマルチに使える利便性と、ビジネスシーンからカジュアルな日常まで、さまざまなシーンにフィットするデザインで好評を得ている。



「ジェットストリーム 多機能ペン 4＆1」

今回は時代やニーズの変化に合わせた新軸色を追加し、リニューアルしていく。従来ははっきりとした色合いや光沢のあるボディに黒いグリップを搭載したものをベースに、かっちりとした印象のあるラインアップとしていた。近年では働き方の多様化や、テレワークといった働く環境の変化によって、「仕事や作業中に使用していると気分が上がる」ものや、「自身の服装に自然に合わせられる」ものへのニーズが高まってきている。これまで支持されているブラック、ネイビーといった従来のトーンのラインアップに加えて、よりさまざまなシーンで、さまざまな人に使ってもらいやすいように、ボディの濃淡や光沢の有無、グリップのカラー展開など、選べる幅を豊富に取りそろえたラインアップにしていく。

［小売価格］1100円（税込）

［発売日］12月1日（月）

三菱鉛筆＝https://www.mpuni.co.jp