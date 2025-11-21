『果てしなきスカーレット オフィシャルガイドブック 見果てぬ場所』（編：ニュータイプ編集部／KADOKAWA）が2026年1月15日に発売される。

【写真】王女・スカーレットと日本からやってきた聖、見つめ合う意味とは……。

本書は11月21日に公開された細田守監督の最新作映画「果てしなきスカーレット」の全貌に迫る公式ガイドブック。

大きな話題となった映画『時をかける少女』から19年。青春、家族の絆、親子愛、種族を超えた友情、命の連鎖、現実と仮想の世界など様々な作品テーマで、日本のみならず世界中の観客を魅了してきたアニメーション映画監督・細田守。最新作「果てしなきスカーレット」では、ストーリー・映像表現共に、これまでにない全く新しい境地へと向かったという。

本書では作品の壮大なテーマ性と細田の挑戦を特集。「名シーンがよみがえるストーリーガイド」「スタッフインタビューで読み解くアニメーションと最新技術の融合」「中世と〈死者の国〉を描く美術の世界」「豪華キャスト陣インタビュー」「細田守監督ロングインタビュー」といった内容で構成される。

カバー画像に映るのは、とある国の王女・スカーレットと、現代の日本からやってきた聖。2人が見つめ合う意味とは……。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）