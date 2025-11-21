敷島製パン（Pasco）は、12月1日から、あまおういちごを楽しめる「あまおういちごの白いパンケーキ 2個入」「あまおういちごのフロマージュデニッシュ」「あまおういちご＆ミルクトースト 2個入」「あまおういちごのドーナツ」を発売する（商品によって販売エリアが異なる）。

あまおういちごは福岡県で生み出されたいちごで、公募によって、「あかい」「まるい」「おおきい」「うまい」の頭文字をとって名付けられた。甘みと酸味のバランスがよく、広く愛されるブランドとなっている。

今回のいちご企画では、あまおういちごのおいしさをさまざまな形で楽しめるよう、4つの商品を用意した。店頭で見つけてもらいやすいよう、パッケージはあまおういちごをふんだんにあしらった、かわいらしいデザインに統一している。



「あまおういちごの白いパンケーキ 2個入」

「あまおういちごの白いパンケーキ 2個入」は、もちっとしたパンケーキ生地で、あまおういちごのジャムとあまおういちごのホイップクリームをはさんだ。2個入。



「あまおういちごのフロマージュデニッシュ」

「あまおういちごのフロマージュデニッシュ」は、デニッシュ生地で、あまおういちごのジャムとチーズクリームを包んで焼き上げた。



「あまおういちご＆ミルクトースト 2個入」

「あまおういちご＆ミルクトースト 2個入」は、食パンに、練乳クリームとあまおういちごのジャムをのせて焼き上げた。2個入。



「あまおういちごのドーナツ」

「あまおういちごのドーナツ」は、ふんわりしたドーナツ生地で、練乳クリームとあまおういちごのホイップクリームを包んだ。

［小売価格］オープン価格

［発売日］12月1日（月）

敷島製パン＝https://www.pasconet.co.jp